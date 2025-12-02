Rekabet Kurumu'ndan Dyson'a soruşturma! 2 bulgu elde edildi

Türkiye'de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında Rekabet Kurumunca yürütülen ön araştırma tamamlandı.





Konuya ilişkin Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yapılan incelemelerde elde edilen bulgular Dyson'ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunmuş, Yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca Dyson'ın, Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sistemi ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaları da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde incelenecek.





Bilmeyenler için seçici dağıtım sistemi; bir markanın ürünlerini tüm satıcılara değil, sadece belirli kriterleri karşılayan satıcılara verme prensibidir. Seçilen bu satıcılar da ürünleri yetkisiz başka satıcılara devretmeme sözü verir.