Tedesco oyuna değil sonuca önem veriyor

İtalyan çalıştırıcı, zorlu Stuttgart karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Elde edilen sonuç önemli. Bazen topla yüzde 20 oynarsınız ama maçı kazanırsınız. Bu maç özelinde bunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı

Giriş Tarihi :23 Ekim 2025
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Stuttgart maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan teknik adam, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizler açısından bakınca esnek olmak gerekiyor. Bazen önde baskı yapacaksınız bazen biraz geriye gömüleceksiniz. Nasıl davranmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Elde edilen sonuç önemli. Bazen topla yüzde 20 oynarsınız ama maçı kazanırsınız. bu maç özelinde bunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı. 40 yaşındaki teknik adam, "Ben maç içinde şiddetli oyundan yanayım. Geçmişi konuşmayı tercih eden birisi değilim. Altı haftadır buradayım, bu süreyi değerlendirebilirim. Oyuncularım bu süre zarfında ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar, açlar ve istekliler. Sürekli olarak kendimizi geliştirmek istiyoruz. Futbolcular da ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Kazandıkça daha iyi noktaya geleceğiz" dedi.

