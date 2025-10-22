SON DAKİKA
Abdülkerim Bardakçı'dan galibiyet sözü!

Abdülkerim Bardakçı, "İki gün önce hocamızın doğum günüydü. Hocamıza galibiyet sözümüz var, inşallah en güzel hediyeyi öyle vereceğiz" diye konuştu

22 Ekim 2025
Bu akşam savunmanın en kilit isimlerinden biri olacak olan Abdülkerim Bardakcı, Bodo sınavını değerlendirdi. Milli futbolcu, "Galatasaray kaptanlarından biri olmak çok büyük bir sorumluluk. İki gün önce hocamızın doğum günüydü. Hocamıza galibiyet sözümüz var, inşallah en güzel hediyeyi öyle vereceğiz. Herkes bizim stattan cehennem olarak bahsediyor. Rakiplerle konuşuyoruz, 'Böyle bir atmosfer olamaz' diyorlar. Bizim stada gelen herkes çok etkileniyor. İlkay ve Sane saha içinde bizi inanılmaz rahatlatıyor. İlkay abinin futbol aklı, Sane'nin yeteneği ve aklı bize çok faydalı oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Dünya Kupası'na da gitmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

