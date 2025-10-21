PODCAST CANLI YAYIN
Trabzonspor dev bütçeleri geride bıraktı

Trabzonspor, ezeli rakiplerinden daha az harcadı... Nokta atışı, az maliyetli transferlerle de zirve yarışına ortak olunacağının mesajını verdi

Giriş Tarihi :21 Ekim 2025
Süper Lig'de sezonun ilk çeyreği tamamlanırken, Trabzonspor mütevazi transfer bütçesi ve elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti. Fırtına, dev bütçeli rakiplerine kıyasla çok daha sınırlı bütçeyle hareket etmesine rağmen zirve yarışından kopmadı. Yaz transfer döneminde Galatasaray 148,27 milyon Euro, Fenerbahçe 87 milyon Euro, Beşiktaş ise 42,40 milyon Euro harcama yaptı.

Trabzonspor ise bu dönemi yalnızca 29,17 milyon Euro giderle tamamladı. Üstelik satışlardan elde ettiği 36,10 milyon Euro gelirle transfer dönemini +6,93 milyon Euro karla kapatan tek büyük kulüp oldu. Ekonomik açıdan en düşük bütçeye sahip olmasına rağmen Trabzonspor, sahadaki verimlilikte dev bütçeleri geride bıraktı.

