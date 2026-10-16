Halk TV'nin İngiltere'de bulunan firari sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada önemli bir detay ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla Halk TV ve bağlantılı 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. 500 MİLYON LİRALIK 3 İHALE



Operasyondan bir gün önce hazırlanan savcılığın kayyum talep yazısında, suçun Mahiroğlu'nun bağlantılı olduğu şirketler üzerinden yürütüldüğü vurgulandı. İzmir'de ulaştırma ve araç bakım alanında verilen 500 milyon liralık 3 ihale, piyasa rayiçlerinin çok üzerinde adrese teslim şekilde bu şirkete yönlendirildi. Talep yazısında, diğer firmaların hak ediş ödemeleri bekletilirken BUSTECH'e ödemelerin sırasıyla ve eksiksiz yapıldığı, ihale sorumlularına ise 14 milyon 464 bin lira kayıtsız rüşvet aktarıldığı saptandı.

Cafer Mahiroğlu'nun kaçak villası (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

KAÇAK VİLLA YAPTIRDI YURT DIŞINA KAÇTI



Sarıyer Kireçburnu'nda 4.5 milyon dolara aldığı Boğaz manzaralı villadaki 300 metrekarelik kaçak yapılaşma, mühürlenmesine rağmen devam ettirildi. İmar kirliliğinden hapis cezası alan Mahiroğlu'nun, Halk TV üzerinden sağladığı medya desteği karşılığında kaçak yapısına göz yumulduğu iddiaları dosyaya eklendi. Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025 tarihinde İngiltere'ye firar ettiği ortaya çıkmıştı.



ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA



MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.