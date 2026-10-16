Cafer Mahiroğlu'nun vurgun ağında 500 milyonluk 3 ihale! İşte kayyum atanan şirketler
Cafer Mahiroğlu ve diğer şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmada savcılığın kayyum talep yazısının ayrıntıları ortaya çıktı. Halk TV ve bağlantılı şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına ilişkin kararın gerekçelerinde, 500 milyon liralık üç ihale ve 14 milyon 464 bin liralık kayıt dışı rüşvet iddiası yer aldı. MASAK incelemelerinde Mahiroğlu ile ilişkili şirketlerin 30,3 milyar liralık toplam işlem hacmi ve yüksek tutarlı uluslararası para transferleri de mercek altına alındı. Öte yandan kayyum atanan şirketlerin listesi de ortaya çıktı.
Halk TV'nin İngiltere'de bulunan firari sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturmada önemli bir detay ortaya çıktı. Mahkeme kararıyla Halk TV ve bağlantılı 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
500 MİLYON LİRALIK 3 İHALE
Operasyondan bir gün önce hazırlanan savcılığın kayyum talep yazısında, suçun Mahiroğlu'nun bağlantılı olduğu şirketler üzerinden yürütüldüğü vurgulandı. İzmir'de ulaştırma ve araç bakım alanında verilen 500 milyon liralık 3 ihale, piyasa rayiçlerinin çok üzerinde adrese teslim şekilde bu şirkete yönlendirildi. Talep yazısında, diğer firmaların hak ediş ödemeleri bekletilirken BUSTECH'e ödemelerin sırasıyla ve eksiksiz yapıldığı, ihale sorumlularına ise 14 milyon 464 bin lira kayıtsız rüşvet aktarıldığı saptandı.
KAÇAK VİLLA YAPTIRDI YURT DIŞINA KAÇTI
Sarıyer Kireçburnu'nda 4.5 milyon dolara aldığı Boğaz manzaralı villadaki 300 metrekarelik kaçak yapılaşma, mühürlenmesine rağmen devam ettirildi. İmar kirliliğinden hapis cezası alan Mahiroğlu'nun, Halk TV üzerinden sağladığı medya desteği karşılığında kaçak yapısına göz yumulduğu iddiaları dosyaya eklendi. Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025 tarihinde İngiltere'ye firar ettiği ortaya çıkmıştı.
ŞİRKETLERİN İŞLEM HACMİ 30,3 MİLYAR LİRA
MASAK verileri üzerinde yapılan incelemelerde, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira olduğu belirlendi. Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin lira para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin lira para çıkışı tespit edildi.
GELİRLERDE UYUMSUZLUK TESPİT EDİLDİ
Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alındı. Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu değerlendirildi.
TRANSFERLERİN PİYASA DEĞERİ 72 MİLYAR 595 MİLYON
Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de soruşturma kapsamına alındı. Cafer Mahiroğlu'nun akrabalarına, kendi hesabına ve ortak olduğu şirketlere yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri gerçekleştirdiği belirtildi. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, yurt dışı para hareketlerinde 522 milyon 871 bin sterlin, 251 milyon 271 bin dolar ve 485 milyon 412 bin avroluk işlem hacmi (piyasa değeri 72 milyar 595 milyon TL) tespit edildi. Mahiroğlu ve yakınlarının mal varlığı edinimleri ile beyan edilen gelirleri arasında uyumsuzluklar olduğu kaydedildi.