MASAK Başkanı Hasan Kaymak (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Kaymak, kripto hizmet sağlayıcılarını bu konuda uyardıklarını belirtmişti. Kaymak, bir firmanın yurt dışında eş değer bir firma kurarak varlık aktarımı yapabildiğine de dikkat çekerek, "Bir firma yurt dışında da bir iştirakini kurmuş ise ikisi de menkul kıymet firması ise yapacağı bir virmanla pekâlâ borsalar arasında değerleri de aktarıyor olabilir" değerlendirmesini yapmıştı.

Varlık ve bilgilerin flash bellekle aktarımının da yapılabileceğine vurgu yapan Kaymak, "2 kişiden birisi diğerinin cebine koyacağı bir flaş bellekle yüksek miktarda değeri yurt dışına aktarabilir. Bunları görme imkânımız elbette yok. Bir firma her ikisini de kendisi kurmuş, bir tane de yurt dışında iştirak kurmuş, kendi arasında bu topu çevirmiş" diye konuşmuştu.

Haber: Önder Yılmaz

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