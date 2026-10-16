MASAK'tan fon manipülatörlerinin yurt dışındaki servetine yakın takip! 20 kişilik özel ekip kuruldu
MASAK, fon manipülatörlerinin yurt dışına çıkardığı veya yurt dışında bulunan servetlerini tespit edip Türkiye'ye getirmek amacıyla 20 kişilik özel bir ekip kurdu. Transfer oyunuyla yurt dışına kaçırılan paralar, Uluslararası Mali İstihbarat Birliği desteğiyle Türkiye'ye getirilecek. MASAK Başkanı Kaymak, 278 kişinin yurt dışında varlığı bulunduğunu açıklamıştı.
MASAK, fon manipülatörlerinin yurt dışına çıkardığı veya yurt dışında bulunan servetlerini tespit edip Türkiye'ye getirmek amacıyla 20 kişilik özel bir ekip kurdu.
İstanbul merkezli çalışan ekip, para çıkışlarının olduğu veya manipülatörlerin gittiği ülkelerle temasa geçerek "servet" tespiti için yoğun çalışma yürütüyor. MASAK Başkanı Hasan Kaymak, yurt dışında varlığı bulunan 278 kişi için 29 ülkeden 48 talepte bulunduklarını açıklamıştı.
EGMONT İSTİHBARATI İLE ÇÖZÜLECEK
Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesi konusundaki düğümü, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve benzeri mali suçlarla küresel düzeyde mücadele etmek amacıyla dünya genelindeki Mali İstihbarat Birimlerini (FIU) birbirine bağlayan uluslararası bir ağ olan EGMONT (Uluslararası Mali İstihbarat Birliği) çözecek.
Türkiye, EGMONT nezdinde yurt dışına para çıkaran manipülatörlerin isimlerini vererek şüpheli işlemlerin izini sürüyor. İletilen isimlere ilişkin EGMONT üzerinden ülkelerin varlıklara ilişkin istihbari bilgilerini alan Türkiye, adli birimleri devreye sokarak varlık tespiti ve ülkeye geri getirilmesi için işlem başlatıyor.
TRANSFER OYUNUYLA ÇIKARMIŞLAR
MASAK Başkanı Hasan Kaymak, fon krizi sürecinde manipülatörlerin paralarını yurt dışına nasıl çıkardıklarına ilişkin "transfer oyununu" önceki gün Meclis'te anlattı.
Kaymak, "Bazı işlemler hiçbir şekilde kayda girmemiş işlemler olabiliyor. Bir kripto varlığın soğuk cüzdana alınmasını izleyebilecek, takip edebilecek insan da sistem de yok. Büyük miktarlardaki işleme ilişkin en ufak bir iz yok. Zaten o büyük rakamlarda işlem yapacak Türkiye'de kripto varlık hizmet sağlayıcısı da yok. Yani bunu belki yurt dışındaki bir hesaptan yine yurt dışındaki başka hesaba bir şekilde, bilgisayar üzerinden, flaş üzerinden bir soğuk cüzdan üzerinden aktarım yapılabilir. Bu şekilde aktarmış da olabilir" demişti.
Kaymak, kripto hizmet sağlayıcılarını bu konuda uyardıklarını belirtmişti. Kaymak, bir firmanın yurt dışında eş değer bir firma kurarak varlık aktarımı yapabildiğine de dikkat çekerek, "Bir firma yurt dışında da bir iştirakini kurmuş ise ikisi de menkul kıymet firması ise yapacağı bir virmanla pekâlâ borsalar arasında değerleri de aktarıyor olabilir" değerlendirmesini yapmıştı.
Varlık ve bilgilerin flash bellekle aktarımının da yapılabileceğine vurgu yapan Kaymak, "2 kişiden birisi diğerinin cebine koyacağı bir flaş bellekle yüksek miktarda değeri yurt dışına aktarabilir. Bunları görme imkânımız elbette yok. Bir firma her ikisini de kendisi kurmuş, bir tane de yurt dışında iştirak kurmuş, kendi arasında bu topu çevirmiş" diye konuşmuştu.
Haber: Önder Yılmaz
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