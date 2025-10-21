Bodo Glimt’in başarısının arkasında eski savaş pilotu çıktı

Bodo Glimt ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bodo'nun mental koçluk departmanı var ve koçları eski savaş pilotu... Bodo Glimt, 2017'den beri Bjorn Mannsverk ile çalışıyor. Mannsverk, Libya'da görev yapan eski Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri filosu komutanı.Takımdaki görevi zihinsel koçluk. 11 temel prensibi var. Rutin sabitleme, konfordan çıkma, her gün yüzde 1 gelişim mantalitesi gibi temeller bu 11 prensipte yer alıyor. Mannsverk, görev almaya başladığında 2. ligde olan Bodo, Avrupa'da yarı final oynama başarısı gösterdi.