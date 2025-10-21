PODCAST CANLI YAYIN
Bodo Glimt’in başarısının arkasında eski savaş pilotu çıktı

Norveç ekibi Bodo Glimt, 2017’den bu yana mental koç olarak eski savaş pilotu Bjorn Mannsverk ile çalışıyor. Libya’da görev yapmış eski Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri filosu komutanı olan Mannsverk, “rutin sabitleme”, “konfordan çıkma” ve “her gün yüzde 1 gelişim” gibi 11 temel prensiple takımı zihinsel olarak hazırlıyor. Mannsverk’in göreve gelmesiyle Bodo, 2. ligden Avrupa yarı finaline yükselme başarısı gösterdi.

Bodo Glimt ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bodo'nun mental koçluk departmanı var ve koçları eski savaş pilotu... Bodo Glimt, 2017'den beri Bjorn Mannsverk ile çalışıyor. Mannsverk, Libya'da görev yapan eski Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri filosu komutanı.Takımdaki görevi zihinsel koçluk. 11 temel prensibi var. Rutin sabitleme, konfordan çıkma, her gün yüzde 1 gelişim mantalitesi gibi temeller bu 11 prensipte yer alıyor. Mannsverk, görev almaya başladığında 2. ligde olan Bodo, Avrupa'da yarı final oynama başarısı gösterdi.

