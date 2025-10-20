Fenerbahçe’den Karagümrük’e karşı ezici üstünlük: 17 maçta 12 galibiyet

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

FENERBAHÇE Karagümrük karşısına ligde dün 17. kez çıktı. Sarı-Lacivertliler dünkü skorla birlikte 12 kez sahadan galibiyetle ayrılırken bugüne kadar 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, sarı-lacivertliler karşısında ancak 1 kez galibiyete uzanan taraf oldu.