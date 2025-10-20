Fenerbahçe tribünlerinden Szymanski’ye protesto

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Szymanski Karagümrük ile oynanan karşılaşmaya kulübede başladı. Sarı-Lacivertli oyuncu mücadelenin 78. dakikasında oyuna girdi. Ancak maça dahil olduktan sonra etkisiz bir görüntü veren Szymanski karşılaşmanın 90. dakikasında ceza alanı sağ çaprazında bomboş pozisyonda topa çok kötü bir vuruş yaparak dışarı attı. Sarı-Lacivertli tribünler bu sezon bekleneni bir türlü veremeyen Polonyalı oyuncuya gol kaçırdıktan sonra ıslıklarla protesto etti. Fenerbahçeli taraftarlar karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra da tepkilerine devam etti.