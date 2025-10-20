Fenerbahçe Kadıköy’de durdurulamıyor: 4. galibiyetini aldı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Karagümrük'ü deviren Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de 4.galibiyetini aldı. Sarı-Lacivertliler evlerinde sadece Alanyaspor'la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. İç sahada Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Karagümrük'ü yenmeyi başardı.