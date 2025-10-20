Fenerbahçe Kadıköy’de durdurulamıyor: 4. galibiyetini aldı
Süper Lig’de Karagümrük’ü mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon Kadıköy’deki 4. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler iç sahada yalnızca Alanyaspor’la 2-2 berabere kalarak puan kaybetti. Fenerbahçe, Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Karagümrük karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.
