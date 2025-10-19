SON DAKİKA
Okan Buruk’tan Başakşehir maçı sonrası övgü: “Bütün futbolcular çok iyi iş çıkardı”

Okan Buruk galibiyetin kendilerine moral verdiğini söyleyerek, “Çok iyi iş çıkardık. Şimdi Bodo maçına bakacağız. Genç ve oturmuş takımları var. Kazanmaya odaklanacağız” dedi

19 Ekim 2025
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçından sonra açıklamalarda bulundu. Bir sonraki maç için bu galibiyetin kendilerine moral olduğunu söyleyen Buruk, "Bir yandan da birçok oyuncumuz dinlenmiş, daha az süre alan oldu. Genel anlamda olumlu bir maç. Bütün futbolcular iyi oynadı. Çok iyi iş çıkardık" dedi.

Bodo maçına değinen Buruk, "Bodo'nun etkili oyuncuları var. Genç ve oturmuş bir takımları var. 3 puan önemli. Kazanmaya odaklanacağız. Biz oyunu doğru oynadıkça taraftarla bütünleştikçe muhteşem işler çıkartıyoruz" diye konuştu

