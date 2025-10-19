SON DAKİKA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 26. şampiyonluk ve Avrupa’da kalıcı güç hedefimiz

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Ligde 26. şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa’da kalıcı bir güç olmak istiyoruz” dedi.

Giriş Tarihi :19 Ekim 2025
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sarı-Kırmızılı takımın yıllık olağan genel kurul toplantısında konuştu.

Özbek, "Futbol takımımız, üst üste 3. kez şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takan ilk Türk takımı oldu. Bu sadece bir şampiyonluk değil Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında takılmış bir onur madalyasıdır" dedi. Özbek, "Bu seneki hedefimiz net. Çok başarılı bir başlangıç yaptığımız Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa'da kalıcı bir güç haline gelmek. Bu hedef için tüm çalışmalarımızı yaptık. Başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

