Galatasaray’da Sane’ye özel hazırlık: Başakşehir maçında ilk 11’de sahada

Alman yıldız, iki maç sonra 11’de oynayacak. Okan Buruk ve İlkay Gündoğan idmanlarda onunla özel olarak ilgilendi.

Giriş Tarihi :18 Ekim 2025
Galatasaray'da transfer olduğundan beri bir türlü istenilen performansı sergileyemeyen Leroy Sane için bugün özel bir gün... İki maç aradan sonra Başakşehir maçında ilk 11'de sahaya çıkacak olan tecrübeli oyuncu, bugünkü maça özel olarak hazırlandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alman yıldızı, Başakşehir'e karşı özel olarak hazırladı. Sarı-Kırmızılılar'da İlkay Gündoğan da antrenmanlarda onunla özel olarak ilgilendi.

Sane için bu maç, çıkış maçı olarak gösteriliyor. 29 yaşındaki futbolcu, 8 maçta 1 gol, 2 asist üretti. Okan Buruk, Başakşehir sınavı öncesinde Sane ile özel olarak görüşerek, "Sana güvenim sonsuz. Ritmini bulacağından şüphem yok" dedi.

