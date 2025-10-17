PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Ciddiye alınmamasının beledi ağır olacak! Kenan'a veto iddiası

2022’de F.Bahçe’ye önerilen Kenan Yıldız için Sarı- Lacivertliler’in, “Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı”dediği iddia edilirken, Kenan’ın yıldız bir isim olmasından sonra pişmanlık duyulduğu öne sürüldü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ekim 2025
Ciddiye alınmamasının beledi ağır olacak! Kenan’a veto iddiası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Juventus'ta gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına giren Kenan Yıldız'ın F.Bahçe'ye önerilip kabul görmediği ortaya çıktı.

Dünya devlerinden Juventus formasıyla Avrupa'da fırtına gibi esen, A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Milli yıldızın Türkiye'deki temsilcisi Doğan Ercan'ın bir radyo canlı yayınında aktardığına göre, genç yetenekle dalga bile geçilmiş. Doğan Ercan, 2022 yılında Bayern altyapısından ayrılarak Juventus'a giden Kenan Yıldız'ı Fenerbahçe'ye önermek istediğini anlattı.

Ancak kulüpten aldığı tepki hayli şaşırtıcı: "Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?" İsmini vermediği dönemin yöneticisinin bu sözleriyle Kenan'a kapı kapandığını dile getiren Ercan, bugün o günlerin ciddiye alınmamasının bedelinin çok ağır olduğunu söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail Lübnan’da 5 şehri bombalıyor!
Paramount Hotel iddialarına kara para soruşturması: Kayyum atandı Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı! Listede Sezgin Baran Korkmaz da var
CANLI ANLATIM | İsrail’den Refah Sınır Kapısı açıklaması!
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: 35 yıllık ayakkabıcı ayak numarası sorusunda dondu kaldı!
Suriye ile SDG entegrasyon için ön mutabakata vardı
Türkiye’de 5G dönemi başlıyor: Mobil internet hızı 10 kat artacak | İşte 10 soruda 5G hakkında merak edilenler
Trump, Putin’le görüştü: Zelenskiy buluşması öncesi dikkat çeken temas
Ankara yükseldi Atina karıştı: Erdoğan garantör biz dekor olduk
Domenico Tedesco transferde eski yıldızını Fenerbahçe’ye istedi!
Türkiye dünyada 2.sırada! Nadir Toprak Elementleri nerede kullanılıyor? Berat Albayrak döneminde ciddi araştırma yapıldı
ABD-İsrail-İran savaşı yeniden mi başlıyor? Trump Knesset’te B-2’lerle tehdit etti | Tahran-Moskova-Pekin hattında dikkat çeken sevkiyat
Kuzen Esad tutuklandı! Suriye’de Captagon çetesine operasyon
5G ihalesi tamamlandı! Hangi şirket kaç paket aldı? Ne zaman hizmete girecek?
Muharrem İnce’nin algısı boşa düştü! Çöpten yiyecek toplayan adam gerçeği ne çıktı
YENİ TORBA YASA YOLDA: Emekli maaş sistemi, ikramiye zammı, 7.200 prim indirimi, esnek çalışma... İşte 8 maddede reform paketi
Laleli’deki döviz bürolarına yapılan operasyondan CHP’nin şaibeli kurultayı çıktı!
CBS News röportajın tamamını yayımladı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan İsrail ve SDG hakkında flaş açıklamalar!
Unutulduğunu düşünmüştü... Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun o sözleri yürekleri sızlattı
O artık minnoş Arda değil koskocaman bir genç! Aliye’nin çocuk yıldızı Ayberk Koçar’ın son hali şaşırttı
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Bursa’da planlı su kesintileri 6 gün daha uzatıldı! İşte mahalle mahalle kesinti listesi... Bursa’da planlı su kesintileri 6 gün daha uzatıldı! İşte mahalle mahalle kesinti listesi... Beykoz’da eski sevgilisi tarafından canice katledilmişti! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Beykoz'da eski sevgilisi tarafından canice katledilmişti! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Başkan Erdoğan’dan nadir toprak elementi açıklaması! Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir Başkan Erdoğan'dan nadir toprak elementi açıklaması! "Herhangi bir ülkeye verilmesi asla söz konusu değildir" AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Muğla, Datça, Aydın, İzmir... AFAD son depremler listesi AKDENİZ DEPREM SON DAKİKA! Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Muğla, Datça, Aydın, İzmir... AFAD son depremler listesi MSB’den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik! MSB'den Gazze açıklaması: Göreve hazırız | SGD uyarısı: Entegrasyon kritik! SİGARA ZAMLI FİYATLARI 16 EKİM 2025 | Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu? SİGARA ZAMLI FİYATLARI 16 EKİM 2025 | Sigaraya zam mı geldi, kaç TL? En pahalı ve en ucuz sigara ne kadar oldu?