Ciddiye alınmamasının beledi ağır olacak! Kenan’a veto iddiası

Juventus'ta gösterdiği performansla dünya devlerinin radarına giren Kenan Yıldız'ın F.Bahçe'ye önerilip kabul görmediği ortaya çıktı.



Dünya devlerinden Juventus formasıyla Avrupa'da fırtına gibi esen, A Milli Takım'ın genç yıldızı Kenan Yıldız ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.



Milli yıldızın Türkiye'deki temsilcisi Doğan Ercan'ın bir radyo canlı yayınında aktardığına göre, genç yetenekle dalga bile geçilmiş. Doğan Ercan, 2022 yılında Bayern altyapısından ayrılarak Juventus'a giden Kenan Yıldız'ı Fenerbahçe'ye önermek istediğini anlattı.



Ancak kulüpten aldığı tepki hayli şaşırtıcı: "Kim Kenan ya, ne yıldızı, kutup yıldızı mı? Burası Fenerbahçe, bizde nasıl oynasın bu çocuk?" İsmini vermediği dönemin yöneticisinin bu sözleriyle Kenan'a kapı kapandığını dile getiren Ercan, bugün o günlerin ciddiye alınmamasının bedelinin çok ağır olduğunu söyledi.



