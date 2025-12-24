Manisa’da torun dehşet saçtı! Babaanne hayatını kaybetti
Manisa Turgutlu'da torun B.K.G. tartıştığı babaannesi Nazen Gümüş'ü kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı. Ağır yaralı Gümüş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Torun B.K.G. gözaltına alındı. Gümüş'ün oğlunu ziyaret etmek için Turgutlu'ya gittiği öğrenildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, torunu B.K.G. (16), tarafından boynundan bıçakla yaralanan babaanne Nazen Gümüş (73), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
TARTIŞTIĞI BABAANESİNİ BIÇAKLADI
Olay, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Subaşı Mahallesi Tarabya Sokakta meydana geldi. İddiaya göre B.K.G., evde bulundukları esnada babaannesi Nazen Gümüş'le tartıştı. Sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında B.K.G., babaannesini kulak arkasından ve boynundan bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralı babaanne Gümüş, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazen Gümüş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K.G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
OĞLUNU ZİYARETE GİTTİ
Hayatını kaybeden Nazen Gümüş'ün, Sivas'tan Turgutlu'da yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, olayın şüphelisi torun B.K.'nın ise babasından boşanan annesi ile Mersin'de yaşadığı ve ziyaret için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.