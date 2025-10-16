SON DAKİKA
Yaş onun için sadece bir sayı! Cristiano Ronaldo 30 yaşından sonra 107 maçta 90 gole imza attı...

Yaşayan efsane, Macaristan karşısında 2 gol atarak, Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu. CR7’nin kariyerindeki 1000 gol hedefine 52 gol kaldı

O tam bir makine... Onun adı Cristiano Ronaldo... Portekizli yıldız, Macaristan ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk yarısında attığı gollerle Dünya Kupası elemeleri tarihine geçti.

Ronaldo, Macaristan karşısında bulduğu ilk golle Guatemala forması giyen Carlos Ruiz'i geçerek Dünya Kupası elemelerindeki 40. golünü kaydetti. İlk yarının bitiş düdüğünden hemen önce attığı ikinci golle 50 maçta attığı gol sayısını 41'e yükseltmeyi başardı. Dünya Kupası Elemeleri tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Kariyerinde 948 golü bulunan Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'nda ise 143. golü var. 30 yaşından sonra Milli Takım'da 107 maçta 90 gol attı. Portekiz Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu konumunda. Cristiano Ronaldo, milli takımlar tarihinin en golcü futbolcusu. Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü oyuncusu. Aynı zamanda dünya futbol tarihinin en golcü futbolcusu konumunda.

Yıllar geçiyor, Ronaldo atmaya devam ediyor. 2023 yılından beri Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

RONALDO DA ELEŞTİRİLİR!
Manchester United efsanesi Roy Keane, "Cristiano Ronaldo kariyerindeki 948. golünü atmış olabilir ama rakibe baskı yapmıyor" diye konuştu.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'da top koşturan Cristiano Ronaldo, bu sezon 6 maçta 5 gol atarken 1 de asist yaptı.

ASİST REKORU ARTIK MESSİ'DE
Cristiano Ronaldo ile birlikte dünyanın 1 numarası olarak gösterilen Lionel Messi de rekor kırdı. Arjantin formasıyla 60 asiste ulaşan 38 yaşındaki Lionel Messi, milli takımlar düzeyinde en çok asist yapan futbolcu oldu. 38 yaşındaki yıldız, Brezilyalı Neymar'ın 59 asistlik rekorunu geride bıraktı. Messi, 400. kariyer asistine 2 asist uzaklıkta.

