Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Tüm kulüpler futbolda adalet ve huzur istiyor

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, “Kulüplerin tek derdi futboldaki adaletin ve huzurlu ortamın sağlanması” dedi...

Giriş Tarihi :16 Ekim 2025
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, gerçekleştirilen çalıştayın ardından bilgilendirmede bulundu. Doğan, "Kulüplerin tek derdi futboldaki adaletin ve huzurlu ortamın sağlanması" dedi. Programda Türk futbolunun sorunlarını konuştuklarını belirten Doğan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz Kulüpler Birliği Çalıştayı'nda; oyun kalitesinin artırılması, Süper Lig futbolcu uygunluğu ve yabancı sınırı, altyapı organizasyonu gibi konular hakkında konuşuldu. İçerideki tüm kulüpler, iyi niyetli olarak kaybolan güven duygusunun yeniden kazanılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

GÜVEN PROBLEMİ VAR
Son dönemlerde artan hakem şikayetleri için de yorum yapan Ertuğrul Doğan, Kulüpler Birliği Vakfı'nda yabancı hakem konusunun konuşulmadığını aktardı. Ertuğrul Doğan, hakem sorununun çözümüne ilişkin "Türk hakemlerle ilgili daha iyi ne olur konuşuldu. Halkın bir güven problemi olduğu net. Bunu nasıl aşabiliriz? Gerçekten spesifik problemler nasıl çözülebilir? Bunlar konuşuldu" dedi. Yabancı futbolcu sayısı konusunda kulüplerin isteklerini de dile getiren Doğan, "Bugün üzerinden biraz geçildi. Bu çalıştayları her ay yapmayı planlıyoruz. Kulüp başkanları ve profesyonellerin katıldığı çalıştay her ay yapılacak. Önümüzdeki çalıştayda bunun raporunun çıkacağına inanıyorum. Son aşamaya gelindi, bazı görüşlerin de alınması lazım" diye konuştu.

