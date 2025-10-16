Osimhen ülkesinin kahramanı oldu! Nijerya’nın hocası Erick Chelle Osimhen’e övgüler yağdırdı | Stoperlerin kabusu oluyor

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen milli arada da gollerini sürdürüyor. Yıldız futbolcu Nijerya'nın Benin'i 4-0 yendiği maçta 3 gol atarak takımının grubu ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası play-off bileti almasında başrol oynamıştı.



Maç sonrası açıklamalarda bulunan Nijerya Teknik Direktörü Erick Chelle de, "Osimhen dünyanın en iyi forveti" dedi. BBC muhabiri John Bennet ise "Osimhen, bir savunmacının kabusu olacak her şeye sahip. yine de İngiltere Premier Ligi'nde oynamıyor olmasına üzülüyorum." dedi. Osimhen'in milli takımdan arkadaşı Arakodere de "Osimhen, bu dünyanın dışından biri" dedi

AFRİKA'DA GALATASARAY DERBİSİ

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde. gruplarını 2. sırada bitirerek play-off kalan Gabon ve Nijerya birbirleriyle rakip oldu. Gabon ve Nijerya'nın kozlarını paylaşacağı maç iki Galatasaraylı Lemina ve Osimhen'i de karşı karşıya getirecek.