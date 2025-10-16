Dünya Kupası yolcusu kalmasın! Rakipler tam da dişimize göre

A Milliler, Dünya Kupası Elemeleri'nde Gürcistan'ı Kocaeli'de 4-1'lik skorla mağlup ederek playoff şansını büyük oranda garantiledi. Şu anki puan durumu itibarıyla Türkiye E Grubu'nda 4 maç sonunda; bir mağlubiyet, 3 galibiyet ile 9 puan toplayarak 2. sırada yer aldı. İspanya 12 puanla grupta lider durumda.



Türkiye grubunu 2. sırada bitirirse play-off ile Dünya Kupası'na katılma şansı olacak. Türkiye, play-off'a kalırsa orada da 2 maç oynayacak. Bunlar yarı final ve final şeklinde olacak. A Milli Takım play-off'larda 4. torbadan gelecek takımla oynayacak. Tahmini olarak 4. torbada İsveç, Kuzey Makedonya, Kuzey İrlanda, Moldova yer alacak. Muhtemelen ilk maçı evimizde oynayacağız. 2. turda ise 2. veya 3. torbadan kazanan takımlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Muhtemel 2. torbada; Polonya, İskoçya, Macaristan, Çekya, 3. torbada ise Romanya, Slovakya, Slovenya, Arnavutluk gibi takımlar yer alacak.



