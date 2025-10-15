Gazze için büyük farkındalık

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan arasında oynanan karşılaşmayı refakatçılarıyla birlikte Filistinli çocuklar da takip etti. Çocuklardan bazıları da karşılaşma öncesi yapılan seremonide futbolcular ile birlikte sahaya çıkarak milli formayı giydi. Duygu dolu anlarda çocukların yaşadığı mutluluk ve heyecan dikkatleri çekti.

MİLLİ FORMAYI GİYDİLER

Gürcistan maçını izlemeye Kocaeli'ye gelen Filistinli çocuklar milli takım forması giyerek Ay-Yıldızlı ekibimiz ile seremoniye çıktı. Çocukların sevinçli halleri dikkatleri çekti