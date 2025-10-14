Fenerbahçe’de laktat testi alarmı: Kondisyon seviyesi çok düşük çıktı

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco döneminde yapılan laktat testleri, Sarı-Lacivertli ekibin fiziksel kondisyonunun kabul edilebilir seviyenin çok altında olduğunu gözler önüne serdi. Spor dünyasında performans değerlendirmesinde önemli bir kriter olarak kabul edilen laktat testinde, 5'e kadar olan değerler kabul edilebilir bulunurken, Galatasaray'ın bu konuda 3-4 arasında değerlerle yer aldığı belirlendi.



MOURINHO BUNUN SEBEBİ

Ancak Fenerbahçe'nin durumunda işler oldukça vahim. Laktat testlerinde takımın ortalama değeri 14-15 gibi alarm veren seviyelerde seyrediyor.

Bu, oyuncuların kondisyon anlamında çok ciddi eksiklik yaşadığını ve dayanıklılık sorunlarının derin olduğunu ortaya koyuyor.

Teknik heyet takıma çift antrenman yaptırıyor. Özellikle Mourinho döneminde yaşanan fiziksel sorunların, takımı olumsuz etkilediği belirtiliyor.