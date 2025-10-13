Montella, A Milli Takım tarihine geçti: 26 maçta 14 galibiyet

A Milli Takımı'nın İtalyan hocası Vincenzo Montella aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 21 Eylül 2023'te göreve gelen deneyimli çalıştırıcı A Milli Takım'ın başında 26 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan başarı çalıştırıcı, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in ardından A Milli Takım ile en çok galibiyet yaşayan 3. teknik direktör oldu. İtalyan çalıştırıcı kısa süre içerisinde ulaştığı galibiyet sayısıyla Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Guus Hiddink, Stefan Kuntz, Ersun Yanal, Coşkun Özarı ve Sandro Puppo gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Montella ayrıca A Milli Takım'ın başında en çok galibiyet alan yabancı teknik adam konumunda.

VERGİ REKORTMENİ

Adana'nın 2024 yılı vergi rekortmenleri listesi belli oldu. İlk sırada A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Adana Defterdarlığı'nın resmi sitesinden

yayınlanan listede A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maaş ve huzur hakkından ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruşluk vergiyle listenin en tepesinde yer aldı.