SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Montella, A Milli Takım tarihine geçti: 26 maçta 14 galibiyet

Eylül 2023’te göreve gelen Vincenzo Montella 26 maçta 14 galibiyet alarak Fatih Terim ve Şenol Güneş’in ardından milli takım ile en fazla galibiyet yaşayan 3. hoca oldu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2025
Montella, A Milli Takım tarihine geçti: 26 maçta 14 galibiyet

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A Milli Takımı'nın İtalyan hocası Vincenzo Montella aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. 21 Eylül 2023'te göreve gelen deneyimli çalıştırıcı A Milli Takım'ın başında 26 maça çıktı. Söz konusu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan başarı çalıştırıcı, Fatih Terim ve Şenol Güneş'in ardından A Milli Takım ile en çok galibiyet yaşayan 3. teknik direktör oldu. İtalyan çalıştırıcı kısa süre içerisinde ulaştığı galibiyet sayısıyla Mustafa Denizli, Abdullah Avcı, Guus Hiddink, Stefan Kuntz, Ersun Yanal, Coşkun Özarı ve Sandro Puppo gibi isimleri geride bırakmayı başardı. Montella ayrıca A Milli Takım'ın başında en çok galibiyet alan yabancı teknik adam konumunda.

VERGİ REKORTMENİ

Adana'nın 2024 yılı vergi rekortmenleri listesi belli oldu. İlk sırada A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella yer aldı. Adana Defterdarlığı'nın resmi sitesinden
yayınlanan listede A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maaş ve huzur hakkından ödediği 60 milyon 814 bin 988 lira 12 kuruşluk vergiyle listenin en tepesinde yer aldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor! Gazze zirvesine hangi ülkeler katılacak? Kahire listeyi açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü: Erdoğan muhteşemdi
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Deniz üzerine 3. havalimanını Trabzon’a yapacağız! İsrail’e uyarı muhalefete sert tepki...
Ankara’da kritik Türkiye-Suriye zirvesi! 10 Mart mutabakatına uymayan SDG masada | Bakan Fidan’dan toplantı sonrası açıklama: Ana gündem toprak bütünlüğü
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi’den bölücülük: Merkezi olmayan Suriye istiyoruz | İki farklı Türkiye açıklaması
Galatasaray’a Napoli’den bir transfer daha! Osimhen sonrası dev hamle
9 gün enkaz altında yaşadım! Kim Milyoner Olmak İster’de depremzede yarışmacın hikayesi yürekleri dağladı
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! 2. Lig’in yıldızı listede
Gazze’de aylar sonra bir ilk! Halk pazar yerinde Hamas sivillerin arasında
Siyonistlerin Arz-ı Mev’ud yalanına karşı tarihi gerçekler: Türkler Filistin’i 8 asır yönetti!
KAR TATİLİ KAPIDA: Meteoroloji’den 24 ile sarı kodlu uyarı, lapa lapa yağacak! Bursa, Trabzon, Rize... 12 Ekim hava durumu
CHP’li ABB’deki konser vurgununda yazışmalar ortaya çıktı! Bütçeye Mansur Yavaş onay verdi
Beyoğlu’nda mahsur kalan kişi Portekizli çıktı! O tünele niçin girdiği öğrenildi
İsrail’den esir takası öncesi Filistinlilere işkence! Hapishanelerdeki zulüm ortaya çıktı
Yılın magazin bombası! Aşkları ortaya çıkmıştı: Bu kez teknede yakalandılar
İsrail’den Yahya Sinwar iddiası: 2 yıl sonra Aksa Tufanı talimatını bulduk dediler
Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Çocukları o geceyi anlattı | Evde gizli geçit var mı?
İş arayanlara maaş devletten! Kime ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı kaç ay veriliyor?
Spor yazarları Türkiye’nin 6-1’lik Bulgaristan zaferini değerlendirdi! Farkı getiren kramponlar
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Mehmetçik Gazze’ye gidecek mi? İşte kurulacak iki güç ve Türkiye’nin rolü Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? İşte kurulacak iki "güç" ve Türkiye'nin rolü Fenerbahçe’den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek Fenerbahçe'den Merih Demiral atağı! Transfer bu kez bitecek Kocaeli’de olay iddia: Tartışma sonrası köprüden atladı! Kocaeli'de olay iddia: Tartışma sonrası köprüden atladı! 10 aydır meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal’dan kuaför paylaşımı: Saçları uzamış da beyazları mı çıkmış... 10 aydır meme kanseriyle mücadele eden Irmak Ünal’dan kuaför paylaşımı: Saçları uzamış da beyazları mı çıkmış... Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı! Avukat Serdar Öktem cinayetinde flaş gelişme: Şüphelilerin hücre evinden ayrıldığı görüntüler ortaya çıktı! Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç! Siyonistlerden Türk savunma sanayisi itirafı | Bölgesel güvenlik dinamiklerini baştan yazacak yerli ve milli güç!