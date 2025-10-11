A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Bulgaristan maçı öncesi konuştu: "Tek hedef galibiyet"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Bulgaristan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, "Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Ne gerekiyorsa yaptık. Yeni bir hocaları olduğunu biliyoruz, geçmişine de baktık oyunu için. Çalışma fırsatımız oldu. Rakibin güçlü ve zayıf yanlarına bakıyoruz hep. İstediğimiz sonucu almak istiyoruz" diye konuştu. Montella, "Son bir fırsat olarak görüyorlar. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağız. Yetenekli oyunculardan kurulu bir takım ve zaman zaman çok kompakt oynayan bir takım" ifadelerini kullandı.



GEREKENİ YAPACAĞIZ

Montella, "Gereken şekilde çalıştık ve ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. Geldiğimden beri birçok ilke imza attık. Tarihi değiştirmek istiyoruz ve yarın da (bugün) bir ilke imza atmak isteriz" şeklinde konuştu. Montella, İspanya yenilgisiyle ilgili de "Çok can yakan sonuçlar. Önemli bir ders oldu" dedi

İtalyan teknik adam Frankfurt forması giyen Can Uzun ile ilgili,"Can Uzun çok iyi bir futbolcu. Ona ne kadar inandığımızı herkes biliyordur. Potansiyeline inancımız çok büyük" ifadelerini kullandı.