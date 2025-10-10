PODCAST CANLI YAYIN
İsmail Kartal'ın umudu taze! Antalyaspor'u reddetti | Fenerbahçe'den haber bekliyor

İddialara göre; İsmail Kartal Antalyaspor’un hocalık teklifini Fenerbahçe’deki olası gelişmeleri beklediği için reddetti

10 Ekim 2025
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Antalyaspor, rotasını tecrübeli isimlere çevirdi. Kırmızı- Beyazlılar'ın ilk olarak 64 yaşındaki teknik direktör İsmail Kartal'a teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak gelen bilgiler doğrultusunda Kartal, bu teklifi geri çevirdi. İddialara göre deneyimli çalıştırıcının, Fenerbahçe'deki olası gelişmeleri beklemek adına teklifine olumlu yanıt vermediği ifade ediliyor. Bu gelişmenin ardından Antalya yönetiminin, tecrübeli teknik adam Erol Bulut ile temasa geçtiği belirtildi.

