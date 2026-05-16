Siyonistler Hristiyanların kutsal sembollerinden Meryem Ana heykeline tükürdü!
Filistin'de aylardır kadın, çocuk, bebek demeden soykırım yapan, cami, okul, hastane ve asırlık kiliseleri acımasızca bombalayan işgalci İsrail, kutsal değerlere yönelik düşmanlığında sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Doğu Kudüs'ün işgalini kutlamak için düzenlenen provokatif "bayrak yürüyüşü" sırasında fanatik İsrailliler Hristiyan aleminin en kutsal sembollerinden Meryem Ana heykeline tükürdü.
Filistin topraklarını adım adım işgal ederek Gazze'de yüzyılın en büyük soykırım suçuna imza atan işgalci İsrail, hiçbir kutsal değere saygısının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.
KADIN ÇOCUK DEMEDEN KATLETTİLER
Gazze şeridinde aylardır kadın, çocuk, bebek demeden acımasızca katliam yapan Siyonistler camileri, sığınakları ve insanlığın ortak mirasını hedef almaya devam ediyor.
CAMİ, OKUL, HASTANE VE KİLİSELER HEDEF ALINDI
Bugüne kadar camilerini, okulları, yaralıların tedavi gördüğü hastaneleri ve asırlık kiliseleri defalarca bombalayan gözü dönmüş barbarlar, bu kez de Hristiyan dünyasını ayağa kaldıracak çirkin bir saldırıya imza attı.
MERYEM ANA HEYKELİNE TÜKÜRDÜLER
İsrailli fanatik grupların Doğu Kudüs'ün 1967 yılındaki işgalini kutlamak amacıyla düzenlediği ve adeta bir nefret şovuna dönüşen provokatif "bayrak yürüyüşü" Siyonist zihniyetin ulaştığı ahlaki çöküşü de belgeledi.
Yürüyüşe katılan fanatik bir İsrailli, Hristiyan aleminin en kutsal sembollerinden biri olan Meryem Ana heykeline herkesin gözü önünde tükürdü.
O anlar kameraya yansırken İsrail'in bölgede barışın ve kutsalların önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha gösterdi.
İSRAİL ASKERİ İSA HEYKELİNİ PARÇALAMIŞTI
Nisan 2026'da Lübnan'ın güneyindeki Debel köyünde bir İsrail askeri, çarmıha gerilmiş Hz. İsa heykelinin başına balyozla vurarak parçaladı. Olayı bir diğer askerin kaydettiği görüntü sosyal medyada hızla yayıldı. Olay dünya genelinde tepki çekti.