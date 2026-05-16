Siyonistler Hristiyanların kutsal sembollerinden Meryem Ana heykeline tükürdü!

KADIN ÇOCUK DEMEDEN KATLETTİLER Gazze şeridinde aylardır kadın, çocuk, bebek demeden acımasızca katliam yapan Siyonistler camileri, sığınakları ve insanlığın ortak mirasını hedef almaya devam ediyor.

Filistin topraklarını adım adım işgal ederek Gazze'de yüzyılın en büyük soykırım suçuna imza atan işgalci İsrail , hiçbir kutsal değere saygısının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CAMİ, OKUL, HASTANE VE KİLİSELER HEDEF ALINDI

Bugüne kadar camilerini, okulları, yaralıların tedavi gördüğü hastaneleri ve asırlık kiliseleri defalarca bombalayan gözü dönmüş barbarlar, bu kez de Hristiyan dünyasını ayağa kaldıracak çirkin bir saldırıya imza attı.

MERYEM ANA HEYKELİNE TÜKÜRDÜLER

İsrailli fanatik grupların Doğu Kudüs'ün 1967 yılındaki işgalini kutlamak amacıyla düzenlediği ve adeta bir nefret şovuna dönüşen provokatif "bayrak yürüyüşü" Siyonist zihniyetin ulaştığı ahlaki çöküşü de belgeledi.