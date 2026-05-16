2019'da Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada, Türk İHA'larına yöneldi

Aynı Kanada, ulusal güvenlik korkusu yaşayan Kanada'da başbakan Mark Carney'ye bir istihbarat raporu sunuldu. O raporda, "Kanada'nın orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçları için Türk üretimini tercih etmeli" detayı dikkat çekti.

Ancak yaşananlar tam tersini ortaya çıkardı. Türkiye ambargoya boyun eğmek yerine kendi teknolojisini geliştirdi. Yerli elektrooptik sistemler üretildi, motor projeleri hızlandırıldı, yazılım altyapıları tamamen millileştirildi.

Middle East Eye'ın haberine göre bugün Ankara savunma sanayiinde yalnızca bölgesel bir oyuncu değil; küresel pazarın yönünü değiştiren ülkelerden biri olarak görülüyor.

Türk savunma şirketlerinin ürünleri onlarca ülkeye ihraç edilirken, Batılı ülkeler dahi bu teknolojileri yakından takip ediyor. Bu da dünyada yakından izleniyor. Türkiye'nin gücünü manşetlere çıkartan bir diğer ülke de Almanya. Almanya'nın köklü gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini geniş bir analizle okurlarına taşıdı.