2019'da Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanada, Türk İHA'larına yöneldi
Kanada, 2019 yılında Türk SİHA’larında kullanılan kamera sistemlerinin ihracatını durdurmuştu. Ulusal güvenlik konusunda panik yaşayan Kanada’da Başbakan Mark Carney’ye sunulan rapor dikkat çekti: Türk SİHA’ları almak zorundayız...
- Kanada 2019'da Türkiye'ye İHA kamerası satışını durdurmuş, ancak şimdi Başbakan Mark Carney'ye sunulan istihbarat raporunda Türk üretimi İHA'ları tercih etmesi önerilmiş.
- Türkiye ambargo sonrası yerli elektrooptik sistemler, motor projeleri ve yazılım altyapıları geliştirerek savunma sanayiinde millileşmeyi tamamlamış.
- Middle East Eye'a göre Türkiye savunma sanayiinde bölgesel oyuncu olmaktan çıkıp küresel pazarın yönünü değiştiren ülkelerden biri haline gelmiş.
- Türk savunma şirketlerinin ürünleri onlarca ülkeye ihraç edilirken Batılı ülkeler de bu teknolojileri yakından takip ediyor.
- Almanya'nın Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini 'NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler' başlığıyla analiz etmiş.
2019 yılında Türkiye'ye yönelik savunma sanayii yaptırımları kapsamında İHA kameralarının satışını durduran Kanada, tarihi bir bedel ödüyor. Batılı çevreler, 2019'da Türkiye'nin savunma sanayiinde büyük darboğaza gireceğini düşünüyordu.
Ancak yaşananlar tam tersini ortaya çıkardı. Türkiye ambargoya boyun eğmek yerine kendi teknolojisini geliştirdi. Yerli elektrooptik sistemler üretildi, motor projeleri hızlandırıldı, yazılım altyapıları tamamen millileştirildi.
Aynı Kanada, ulusal güvenlik korkusu yaşayan Kanada'da başbakan Mark Carney'ye bir istihbarat raporu sunuldu. O raporda, "Kanada'nın orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçları için Türk üretimini tercih etmeli" detayı dikkat çekti.
Middle East Eye'ın haberine göre bugün Ankara savunma sanayiinde yalnızca bölgesel bir oyuncu değil; küresel pazarın yönünü değiştiren ülkelerden biri olarak görülüyor.
Türk savunma şirketlerinin ürünleri onlarca ülkeye ihraç edilirken, Batılı ülkeler dahi bu teknolojileri yakından takip ediyor. Bu da dünyada yakından izleniyor. Türkiye'nin gücünü manşetlere çıkartan bir diğer ülke de Almanya. Almanya'nın köklü gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişini geniş bir analizle okurlarına taşıdı.
KÜRESEL ATAK
"NATO'nun Türkiye'den alabileceği dersler" başlıklı değerlendirmede, Türkiye'nin son yıllarda savunma üretiminde attığı adımların yalnızca bölgesel değil, küresel dengeleri de etkilediği vurgulandı. Türkiye, yeni dönemde bir çekim merkezi haline geldi.