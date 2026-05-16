Hürmüz'de aksayan enerji trafiğinde alternatif koridor Türkiye: Milli politika küresel merkez

Hürmüz Boğazı

ALTERNATİF ROTALAR MEVCUT ANCAK KAPASİTELERİ SINIRLI

Bu süreçte arz güvenliğine yönelik endişelerin artması ve mevcut önlemlerin piyasalardaki dalgalanmayı sınırlamakta yetersiz kalması, Hürmüz'e olan bağımlılığı azaltacak alternatif rota arayışını da gündeme getirdi.

IEA verilerine göre, Hürmüz Boğazı'ndan 2025'te günlük yaklaşık 20 milyon varil petrol taşındı. Hürmüz'e alternatif boru hatlarının kapasitesi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) üzerinden günlük 3,5 ila 5,5 milyon varille sınırlı kalıyor. BAE, Abu Dabi-Füceyre hattı üzerinden günlük yaklaşık 1,1 milyon varil ihracat yaparken, yaklaşık 700 bin varillik ek kapasiteye sahip.

Suudi Arabistan'da ise Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'nın tasarım kapasitesi 5 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Boru hattında yaklaşık 2 milyon varil mevcut kullanımın ardından günlük 3 ila 5 milyon varil arasında değişen ek kapasite öngörülüyor.

Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'na paralel uzanan ve doğal gaz sıvılarını taşıyan Abkayk-Yanbu hattı ise halihazırda günlük yaklaşık 300 bin varille tam kapasite çalışıyor.