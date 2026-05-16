Yunanistan'ın önde gelen yayın organları Kathimerini, Proto Thema ve Pentapostagma gelişmeyi manşetten görürken, İsrail merkezli Maariv gazetesi dikkat çeken bir analize imza attı.

Ankara'nın bu hamlesi sadece Atina'da değil, İsrail ve Güney Kıbrıs'ta da geniş yankı uyandırdı.

Kathimerini: Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz'de denizcilik haklarını genişletmeyi hedefliyor

EGE VE AKDENİZ'DE TÜRKİYE'YE DEV AVANTAJ

Yunan medyasında yer alan analizlerde, bu kanunun yasallaşması halinde Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı tüm sularda balıkçılık, madencilik, sondaj ve deniz parkları kurulması gibi kritik alanlarda devasa avantajlar elde edeceği itiraf edildi.

Protothema: Erdoğan'ın Meydan Okuması: Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ın haklarını hiçe sayarak Ege ve Doğu Akdeniz'de 200 deniz miline kadar münhasır ekonomik bölge yasasını öne sürüyor.

Enerji kaynakları bakımından zengin olan Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum kesiminin tezlerini tamamen çökertecek olan yasa, Kıbrıs adası ve çevresinde de Türkiye'nin elini çok güçlü bir hukuki zemine oturtacak.

Kathimerini: Türkiye'nin deniz sınırıyla ilgili savaş tehdidi doğrulandı

İSRAİL BASINI: TÜRKİYE OLMADAN İŞ YAPILAMAZ MESAJI

Maariv, Türkiye'nin bu yasal adımla Ege ve Akdeniz'de Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ittifaklarını boşa çıkaracağını yazdı. Bölgedeki enerji denklemine dikkat çeken gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik kararla dünyaya, "Ege ve Akdeniz'de Türkiye olmadan hiçbir iş yapılamaz, karar alınamaz" mesajını çok net bir şekilde verdiğini aktardı.

Maariv: Erdoğan Ortadoğu'da eldivenlerini çıkarıyor

MÜFREDATTAKİ "ADALAR DENİZİ" HAZIMSIZLIĞI

Yunanistan'ın hazımsızlığı sadece deniz sularındaki kanun çalışmasıyla da sınırlı kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatta Ege için tarihsel olarak daha doğru olan "Adalar Denizi" kavramını kullanması Atina'da büyük rahatsızlık yarattı.

Geopolitico: ʺTürk Milli Eğitim Bakanı'ndan apaçık yalan: Ege Denizi diye bir şey yok, adalar denizi var.

Yunan Geopolitico sitesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i doğrudan hedef alarak bu adımı "propaganda" olarak niteledi ve "Türk Milli Eğitim Bakanı'ndan apaçık yalan: "Ege Denizi diye bir şey yok, adalar denizi var." başlığıyla karalama kampanyasına girişti.

