"Mavi Vatan" hamlesi Yunanistan'ı ve İsrail basınını panikletti
Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik haklarını iç hukukta perçinleyecek "Deniz Yetki Alanları Kanunu" için düğmeye basması ve MSB’nin hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini açıklaması Atina-Tel Aviv hattını panikletti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Mavi Vatan’daki kararlılığı komşu medyasını ayağa kaldırırken, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ve Savunma Bakanı Dendias provokatif "revizyonizm" suçlamalarıyla algı operasyonuna girişti. İsrail merkezli Maariv gazetesi ise bu hamleyle Ankara'nın enerji ittifaklarını boşa çıkardığını ve Erdoğan'ın dünyaya "Ege ve Akdeniz'de Türkiye olmadan iş yapılamaz" mesajını verdiğini yazdı. Ayrıca Yunan medyası yeni müfredattaki "Adalar Denizi" kavramını dahi hazmedemeyerek karalama kampanyası başlattı.
- Türkiye, deniz yetki alanları için yeni bir yasa tasarısı hazırlayarak egemenlik haklarını güçlendirmeyi hedefliyor.
- Milli Savunma Bakanlığı, yasa taslağına askeri, teknik, akademik ve hukuki katkılar sağlandığını açıkladı.
- Yunanistan, Türkiye'nin bu adımına tepki gösterirken, Yunan medyası gelişmeyi geniş yer verdi.
- Yasa, Türkiye'ye Ege ve Doğu Akdeniz'de balıkçılık, madencilik ve sondaj gibi alanlarda avantaj sağlayabilir.
- İsrail basını, Türkiye'nin bu adımla bölgedeki ittifakları etkileyebileceğini belirtti.
Türkiye'nin deniz yetki alanlarındaki egemenlik haklarını iç hukukta perçinleyecek ve yasal boşlukları tamamen ortadan kaldıracak "Deniz Yetki Alanları Kanunu" için düğmeye basması, Ege ve Doğu Akdeniz'de tek taraflı planlar yapan Atina-Tel Aviv hattını panikletti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarının, yasa taslağına askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde tüm katkıların sağlandığını ve nihai çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
MSB: ÜLKEMİZİN MENFAATLERİ İÇİN HER ZAMAN KARARLIYIZ
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışması, denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir. Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Bahse konu kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir."
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "mavi vatan"daki hak ve menfaatleri koruma kararlılığı, komşunun medyasını ve siyasetçilerini ayağa kaldırdı.
YUNAN SİYASETİNDE HAZIMSIZLIK
Türkiye sınırında konuşan Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstandinos Tasulas, sınırların "müzakere edilemez" olduğunu öne sürerek algı operasyonuna girişti.
Türkiye karşıtlığıyla prim yapmaya çalışan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise Ankara'yı yine "revizyonist hedefler" seçmekle suçladı.
Ege adalarının Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesindeki haklarının tartışmaya kapalı olduğunu savunan Dendias, bölgedeki Türk egemenliğini yok saymaya kalkan ezber açıklamalarını yineledi.
YUNAN MEDYASI MANŞETLERE BAŞLADI
Ankara'nın bu hamlesi sadece Atina'da değil, İsrail ve Güney Kıbrıs'ta da geniş yankı uyandırdı.
Yunanistan'ın önde gelen yayın organları Kathimerini, Proto Thema ve Pentapostagma gelişmeyi manşetten görürken, İsrail merkezli Maariv gazetesi dikkat çeken bir analize imza attı.
EGE VE AKDENİZ'DE TÜRKİYE'YE DEV AVANTAJ
Yunan medyasında yer alan analizlerde, bu kanunun yasallaşması halinde Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki tartışmalı tüm sularda balıkçılık, madencilik, sondaj ve deniz parkları kurulması gibi kritik alanlarda devasa avantajlar elde edeceği itiraf edildi.
Enerji kaynakları bakımından zengin olan Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Rum kesiminin tezlerini tamamen çökertecek olan yasa, Kıbrıs adası ve çevresinde de Türkiye'nin elini çok güçlü bir hukuki zemine oturtacak.
İSRAİL BASINI: TÜRKİYE OLMADAN İŞ YAPILAMAZ MESAJI
Maariv, Türkiye'nin bu yasal adımla Ege ve Akdeniz'de Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın ittifaklarını boşa çıkaracağını yazdı. Bölgedeki enerji denklemine dikkat çeken gazete, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kritik kararla dünyaya, "Ege ve Akdeniz'de Türkiye olmadan hiçbir iş yapılamaz, karar alınamaz" mesajını çok net bir şekilde verdiğini aktardı.
MÜFREDATTAKİ "ADALAR DENİZİ" HAZIMSIZLIĞI
Yunanistan'ın hazımsızlığı sadece deniz sularındaki kanun çalışmasıyla da sınırlı kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatta Ege için tarihsel olarak daha doğru olan "Adalar Denizi" kavramını kullanması Atina'da büyük rahatsızlık yarattı.
Yunan Geopolitico sitesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i doğrudan hedef alarak bu adımı "propaganda" olarak niteledi ve "Türk Milli Eğitim Bakanı'ndan apaçık yalan: "Ege Denizi diye bir şey yok, adalar denizi var." başlığıyla karalama kampanyasına girişti.