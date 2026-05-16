Türkiye genelinde sağanak alarmı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Ege, Doğu Anadolu ve Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Özellikle Marmara’nın güneybatısında kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.
- Meteoroloji, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.
- Marmara'nın güneybatısında rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında kuvvetli esebileceği bildirildi.
- Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.
- Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.
- Uzmanlar, ani sağanak, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Türkiye genelinde hava koşulları yeniden sertleşiyor. Meteoroloji'nin yayımladığı son rapora göre birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak, bazı illerde ise yağışların kuvvetini artırması bekleniyor.
SÜPER EL NİNO GERİ DÖNÜYOR
Pasifik Okyanusu'nda alize rüzgârlarının zayıflamasıyla deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi sonucu ortaya çıkan El Nino hava olayı, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez "süper" seviyede etkili olmaya hazırlanıyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) verilerine göre mayıs-temmuz döneminde Süper El Nino yaşanma ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı. Uzmanlar, bu sürecin küresel sıcaklık rekorlarını yeniden kırabileceği, birçok bölgede kuraklık, sel ve orman yangınlarını artırabileceği uyarısında bulunuyor.
KURAKLIK BASKISINI ARTIRABİLİR
Türkiye'de ise uzmanlara göre en büyük risk, mevcut kırılgan iklim koşullarının daha da ağırlaşması. Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Doğukan Doğu Yavaşlı, El Nino kaynaklı küresel sıcaklık artışlarının Türkiye'deki kuraklık baskısını artırabileceğini belirtti. Özellikle yaz aylarında yağış rejimlerinde düzensizlik yaşanabileceği ve su kaynakları üzerinde ciddi baskı oluşabileceği ifade ediliyor.
İSTANBUL'DA REKOR SICAKLIK BEKLENTİSİ
Yangın ve aşırı hava olayları konusunda da dikkat çeken uyarılar yapılıyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Okan Ürker, bu yıl Türkiye'de orman yangını riskinin yüksek olduğunu vurgularken, meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise temmuz ayından itibaren özellikle İstanbul'da sıcaklık rekorlarının kırılabileceğini paylaştı. Şen, aşırı sıcaklıklarla birlikte kısa süreli ancak şiddetli yağışların peş peşe sel felaketlerine yol açabileceği uyarısında bulundu.
Yağış birçok bölgede etkili olacak
Tahminlere göre Marmara Bölgesi'nin tamamı ile Ege Bölgesi'nde aralıklı sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Adana ve Hatay çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altında olacak.
Sıcaklıklar batıda yükseliyor
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağını açıkladı. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Uzmanlar özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek olabileceğine dikkat çekiyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.
Uzmanlar; ani sağanak, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısında bulundu. Özellikle sürücülerin yağış anında görüş mesafesindeki düşüşe karşı temkinli olması isteniyor.
16 Mayıs 2026 hava durumu raporu
Marmara Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Çanakkale
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|23°C
|İstanbul
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|25°C
|Kırklareli
|Öğleden sonra sağanak yağışlı
|25°C
|Sakarya
|Gece saatlerinde sağanak yağışlı
|27°C
Uyarı: Bölge genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor. Güneybatıda rüzgar 40-60 km/saat hızla kuvvetli esecek.
Ege Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Afyonkarahisar
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|23°C
|Denizli
|Akşam gök gürültülü sağanak yağışlı
|28°C
|İzmir
|Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı
|29°C
|Muğla
|Akşam gök gürültülü sağanak yağışlı
|26°C
Uyarı: Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.
Akdeniz Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Adana
|Kıyılar ve gece iç kesimler sağanak yağışlı
|25°C
|Antalya
|Parçalı ve çok bulutlu
|26°C
|Burdur
|Akşam gök gürültülü sağanak yağışlı
|24°C
|Hatay
|Sabah ve öğle sağanak yağışlı
|23°C
İç Anadolu Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Ankara
|Gece sağanak yağışlı
|22°C
|Eskişehir
|Gece sağanak yağışlı
|24°C
|Konya
|Parçalı ve çok bulutlu
|24°C
|Nevşehir
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|18°C
Batı Karadeniz Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Bolu
|Gece sağanak yağışlı
|23°C
|Düzce
|Gece sağanak yağışlı
|26°C
|Kastamonu
|Parçalı ve çok bulutlu
|22°C
|Zonguldak
|Gece sağanak yağışlı
|20°C
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Amasya
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|21°C
|Artvin
|Sabah ve öğle sağanak yağışlı
|15°C
|Samsun
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|18°C
|Trabzon
|Sabah ve öğle sağanak yağışlı
|17°C
Uyarı: Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Doğu Anadolu Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Erzurum
|Yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
|15°C
|Kars
|Yağmur ve sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur
|13°C
|Malatya
|Parçalı ve çok bulutlu
|21°C
|Van
|Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|14°C
Uyarı: Bölge genelinde kuvvetli sağanak geçişleri bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
|İl
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Diyarbakır
|Sabah ve öğle gök gürültülü sağanak yağışlı
|22°C
|Mardin
|Öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|19°C
|Siirt
|Sabah ve öğle gök gürültülü sağanak yağışlı
|20°C
|Şanlıurfa
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|25°C
Denizlerde Hava Durumu
|Bölge
|Durum
|Karadeniz
|Doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak
|Marmara Denizi
|Akşam ve gece sağanak yağışlı
|Ege Denizi
|Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor
|Akdeniz
|Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak yağış
|Van Gölü
|Sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı