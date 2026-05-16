Galatasaray'dan 50 milyon Euro'luk taarruz! 4 isimli liste Okan Buruk'un masasında

Galatasaray, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı ile ilgileniyor.

Van Dijk'ın sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenirken, Avrupa'dan birçok kulüp de transferle ilgileniyor.

Galatasaray, Virgil van Dijk için resmi teklif hazırlığı yapıyor ve önümüzdeki ay teklif sunmayı planlıyor.

Transfer listesinin üst sıralarında Bernardo Silva ve Virgil van Dijk yer alıyor, Okan Buruk bu isimlere olumlu rapor verdi.

Galatasaray, yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında Bernardo Silva ve Virgil van Dijk bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un iki yıldız oyuncunun transferine de olumlu rapor verdiği belirtildi.

Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, yeni dönemin transfer planlamasına hız verdi. Avrupa'da daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, dünya futbolunun önemli isimleri gündeme gelmeye devam ediyor.

Okan Buruk, üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.

JORGE MENDES İSTANBUL'DA

Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes, sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.

Cimbom'un Silva'ya sunduğu paket şöyle: 3 yıllık sözleşme + yıllık 10 milyon Euro maaş + imza parası ve bonuslarla toplam 50 milyon Euro. Juventus da Silva için yarışta. İtalyan ekibi 6+2 milyon Euro'luk bir paketle devrede.

İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin eski takım arkadaşını ikna sürecine destek verdiği de aktarıldı.

Manchester City'de bu sezon 50 resmi maçta forma giyen Silva, 3 gol ve 5 asist üretti. Premier Lig devi ile 3 şampiyonluk yaşayan Portekizli, sezon sonunda kulübünden ayrılacağını duyurmuştu.