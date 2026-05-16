Galatasaray'dan 50 milyon Euro'luk taarruz! 4 isimli liste Okan Buruk'un masasında
Şampiyon Galatasaray, yeni sezon kadrosu için 4 isimli dev listeyi masaya koydu. Virgil van Dijk'a yıllık 11 milyon Euro, Bernardo Silva'ya 3 yıllık 50 milyon Euro'luk paket hazır; menajer Jorge Mendes İstanbul'da. Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için Başakşehir kapısı çalındı. İşte sarı-kırmızılıların transfer planının tüm detayları…
- Galatasaray, yeni sezonda güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına hız verdi.
- Transfer listesinin üst sıralarında Bernardo Silva ve Virgil van Dijk yer alıyor, Okan Buruk bu isimlere olumlu rapor verdi.
- Galatasaray, Virgil van Dijk için resmi teklif hazırlığı yapıyor ve önümüzdeki ay teklif sunmayı planlıyor.
- Van Dijk'ın sezon sonunda Liverpool'dan ayrılması beklenirken, Avrupa'dan birçok kulüp de transferle ilgileniyor.
- Galatasaray, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek için Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı ile ilgileniyor.
Süper Lig'de sezonu zirvede tamamlayan Galatasaray, yeni dönemin transfer planlamasına hız verdi. Avrupa'da daha güçlü bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte, dünya futbolunun önemli isimleri gündeme gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında Bernardo Silva ve Virgil van Dijk bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk'un iki yıldız oyuncunun transferine de olumlu rapor verdiği belirtildi.
JORGE MENDES İSTANBUL'DA
Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes, sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a geldi.
Cimbom'un Silva'ya sunduğu paket şöyle: 3 yıllık sözleşme + yıllık 10 milyon Euro maaş + imza parası ve bonuslarla toplam 50 milyon Euro. Juventus da Silva için yarışta. İtalyan ekibi 6+2 milyon Euro'luk bir paketle devrede.
İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'nin eski takım arkadaşını ikna sürecine destek verdiği de aktarıldı.
Manchester City'de bu sezon 50 resmi maçta forma giyen Silva, 3 gol ve 5 asist üretti. Premier Lig devi ile 3 şampiyonluk yaşayan Portekizli, sezon sonunda kulübünden ayrılacağını duyurmuştu.
VAN DIJK İÇİN RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Galatasaray yönetiminin özellikle Virgil van Dijk transferi üzerinde yoğun şekilde çalıştığı ifade edildi. Hollandalı savunmacı için yaklaşık üç aydır menajerler aracılığıyla temasların sürdüğü, sarı-kırmızılıların ise önümüzdeki ay resmi teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Sezon sonunda Liverpool ile yollarını ayırması beklenen 34 yaşındaki stoper için Avrupa'nın farklı liglerinden kulüplerin de devrede olduğu aktarıldı. İtalya, İngiltere ve İspanya'dan bazı ekiplerin transfer yarışını yakından takip ettiği kaydedildi.
Deneyimli futbolcunun sözleşmesi gelecek yaz sona ererken, Galatasaray yönetimi süreci haziran ayı içerisinde netleştirmeyi hedefliyor.
Galatasaray, Hollandalı yıldıza Liverpool'daki maaşına denk yıllık 11 milyon Euro'luk bir paket hazırladı; üstelik yönetim, oyuncuya "Bonservisine ödeyeceğimiz rakamın bir kısmını sana verelim, transferi kamp öncesi bitirelim" mesajını ileterek dikkat çeken bir formül önerdi.
Sözleşmesi 2027 yazında sona erecek olan Van Dijk için İtalya, İngiltere ve İspanya'dan kulüpler devrede. Hollandalı stoperin Liverpool'dan ayrılma kararını netleştirdiği iddia edilirken, oyuncunun 2+1 yıllık sözleşme talep ettiği de basında yer alan bilgiler arasında. Galatasaray cephesinde transfere bizzat Başkan Dursun Özbek'in dahil olduğu, sürecin haziran sonuna kadar netleşmesinin hedeflendiği belirtildi.
GALATASARAY ATMOSFERİNDEN ÖVGÜYLE BAHSETMİŞTİ
Virgil van Dijk'ın bu sezon Galatasaray'a karşı oynanan karşılaşmalar sonrası yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Hollandalı savunmacının İstanbul'daki atmosfer için kullandığı övgü dolu ifadelerin, transfer ihtimaliyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar arasında yeniden konuşulmaya başlandığı belirtildi.
Bu sezon toplam 53 resmi maçta forma giyen yıldız stoper, 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Hollanda Milli Takımı kaptanlığını da sürdüren van Dijk, milli forma altında çıktığı 90 maçta 12 gole imza attı.
BAŞAKŞEHİR'DEN İKİ YERLİ HAMLESİ
Galatasaray'ın gündemindeki isimler yalnızca dünya yıldızlarıyla sınırlı değil. Sarı-kırmızılı yönetim, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına RAMS Başakşehir forması giyen Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Sarı için de harekete geçti.
Galatasaray'ın iki oyuncu için Başakşehir yönetimiyle masaya oturmaya hazırlandığı ve resmi teklifin birlikte yapılmasının planlandığı ifade edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle hücum hattındaki alternatifleri artırmak istediği, Bertuğ'un yanı sıra Yusuf Sarı transferi konusunda da ısrarcı olduğu aktarıldı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Bertuğ Yıldırım için çift haneli (10 milyon Euro üzeri) bonservis talep ettiği iddia edildi. Cimbom, transferi "takas + para" formülüyle çözmek istiyor; takas listesinde adı geçen isim ise Ahmed Kutucu. Ayrıca Bertuğ'un eski kulübü Rennes'in, sonraki satıştan %15 payı bulunuyor
23 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Yusuf Sarı ise 21 lig maçında 1 gol ve 7 asistlik katkı verdi. Galatasaray yönetiminin yerli transferlerini kamp dönemi başlamadan sonuçlandırmayı hedeflediği öğrenildi.