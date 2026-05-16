Gelin odasından ilk kareler geldi! Bozkır Arslanı Celaleddin’in yıldızları Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova’dan Özbekistan’da rüya gibi düğün

"Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinin aşıkları gerçek hayatta muradına erdi! Şubat ayındaki nikahtan sonra Özbekistan'da görkemli bir düğün organize eden Emre Kıvılcım ve Yulduz Rajabova'nın ilk düğün dansı ve gelin odası paylaşımları sosyal medyayı salladı. İşte zarif gelinliğin ve o aşk dolu bakışların tüm detayları...

ATV'de yayınmlanan "Bozkır Arslanı Celaleddin" dizisinde hayat verdikleri Celaleddin ve Kutlubike karakterleriyle milyonların kalbine taht kuran ünlü oyuncular Emre Kıvılcım ile Yulduz Rajabova cephesinden beklenen büyük düğün haberi geldi.

Geçtiğimiz kış döneminde ilişkilerini resmiyete dökerek sessiz sedasız nikah masasına oturan oyuncu çift, rüya gibi düğünlerini ise gelin hanımın memleketi Özbekistan'da gerçekleştirdi. Çiftin görkemli düğününden sıcağı sıcağına paylaşılan görüntüler dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

ADIM ADIM MUTLULUK: 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYAN NİKAH SERÜVENİ

Ünlü çiftin evlilik yolculuğu aslında oldukça planlı ve kararlı adımlarla ilerledi. Mutluluğa giden yolda ilk resmi adımı 15 Şubat 2026 tarihinde aile arasında düzenlenen samimi bir törenle atan çift, bu nişandan hemen sonra çok fazla vakit kaybetmeden nikah masasına oturmuştu.

Kalabalık organizasyonlar yerine aile bağlarına önem veren ikili, şubat ayında sadece aile bireylerinin ve en yakın dostlarının katıldığı, gözlerden uzak, son derece sade bir nikah törenini tercih etmişti. O dönem sade bir nikahla hayatlarını birleştiren oyuncu çift, asıl büyük kutlamayı ve görkemli düğün merasimini ise bahar aylarına saklamıştı.

YILDUZ RAJABOVA'NIN GELİN ODASI HEYECANI

Aylardır beklenen büyük düğün için adres, Özbekistan oldu. Düğünün ertesi günü sosyal medya hesabından ilk paylaşımı yapan güzel oyuncu Yulduz Rajabova, takipçilerine hazırlık sürecindeki tatlı telaşını aktardı. Lüks bir otelde gelin odasından paylaşım yapan Rajabova, arkasında isminin nakışla işlendiği saf ipek beyaz hazırlık sabahlığıyla ayna karşısında poz verdi.

Saçlarını asil bir sıkı topuz yaptıran ve zarif inci küpeleriyle duru güzelliğini gözler önüne seren güzel oyuncu, bu kareye "Bridal morning" (Gelin sabahı) notunu düşerek heyecanını takipçileriyle paylaştı.

DANTEL VE İNCİ ASALETİ: YILDUZ'UN KUĞU GİBİ GELİNLİĞİ

Düğün alanından gelen ilk karelerde ise tüm gözler Yulduz Rajabova'nın muhteşem gelinlik tercihine çevrildi. Ünlü oyuncu, kelimenin tam anlamıyla kuğu gibi asil ve zamansız bir gelinlikle davetlilerin karşısına çıktı. Boğazı tamamen saran dantel işlemeli dik yakası, omuzlardan bileklere kadar uzanan asil şeffaf dantel kolları ve sırtını boydan boya süsleyen zarif inci düğme detaylarıyla bu gelinlik, adeta saray asaletini yansıtıyordu. Gösterişten ve abartılı dekoltelerden uzak durarak zarafeti odak noktasına alan Rajabova, duru makyajıyla sevenlerinden tam not aldı.

EMRE KIVILCIM'DAN "PERFECT" PAYLAŞIM

Kariyerinde "Elif" dizisindeki Selim Emiroğlu karakteriyle parlayan, "Adı: Zehra" projesinin ardından "Bozkır Arslanı Celaleddin" ile uluslararası bir star haline gelen Emre Kıvılcım ise şıklığıyla göz kamaştırdı.

Klasik ve son derece fit bir siyah damatlık-smokin tercih eden yakışıklı oyuncu, düğün sonrası eşiyle ilk danslarından büyüleyici bir siyah-beyaz kare paylaştı.

"Perfect" şarkısının senfonik orkestra versiyonu eşliğinde paylaşım yapan Emre Kıvılcım, Yulduz'un belini sıkıca kavrayıp gözlerinin içine bakarak attığı hikayeye "Seninle her an çok güzel 🤍" notunu düştü. Kıvılcım'ın yüzündeki mutluluk ve eşine olan aşk dolu tebessümü romantizmin zirvesi olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Özbekistan'daki rüya düğünden bu büyüleyici karelerin ardı ardına düşmesiyle birlikte Türk ve Özbek sosyal medya kullanıcıları adeta profillere akın etti. İkilinin dizideki efsanevi aşkının gerçek hayatta böylesine görkemli bir düğünle taçlanması üzerine binlerce tebrik mesajı yazıldı.

Sosyal medya platformlarında yapılan en dikkat çekici yorumlar arasında şunlar yer aldı:

  • "Celaleddin sonunda Kutlubike'sine tamamen kavuştu"
  • "Yulduz'un gelinliği inanılmaz asil, o sırtındaki düğme detayları ve dik yakası tam bir kuğu zarafeti."
  • "Emre Kıvılcım'ın paylaşımı 'Gerçek aşk bu işte' dedirtiyor."
  • "Özbekistan'da masal gibi bir düğün."
  • "Birbirine bu kadar yakışan ve asil duran başka bir çift görmedim!"
YULDUZ RAJABOVA KİMDİR, ASLEN NERELİDİR?

Düğün vesilesiyle yeniden mercek altına alınan Yulduz Rajabova, 1987 Özbekistan doğumlu sinema ve dizi oyuncusudur. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunu olan başarılı aktris, 2013 yılından bu yana pek çok projede yer alarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Rajabova, yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

MERAK EDİLENLER

Ünlü çift, 2026 yılının Şubat ayında aile arasında sade bir nikah töreniyle resmi olarak evlenmiştir. Büyük düğün törenleri ise Mayıs 2026'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilmiştir.

1987 yılında Özbekistan'da dünyaya gelen başarılı sinema oyuncusu Yulduz Rajabova, 39 yaşındadır.

Yakışıklı oyuncu Emre Kıvılcım, eşiyle ilk danslarından siyah-beyaz bir kare paylaşarak altına "Seninle her an çok güzel 🤍" notunu eklemiştir.

*Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin