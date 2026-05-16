Enerji ve maden sektöründeki yatırım fırsatları ve finansman modelleri zirvede ele alınacak.

Zirveye Avrupa, Asya ve Afrika'dan birçok ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının katılması bekleniyor.

Hürmüz krizi başta olmak üzere küresel enerji dengelerini etkileyen bölgesel gerilimlerin arttığı kritik bir dönemde, dünyanın doğal kaynak gündemi İstanbul'da şekillenecek.

Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda 22 Mayıs'ta kapılarını açacak olan 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026), Hürmüz krizi gibi küresel gerilimlerin gölgesinde dünya enerji devlerini Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde buluşturuyor.

Geçtiğimiz yıl 9 ülkeden 10 bakanın katılımıyla uluslararası ölçekte büyük yankı uyandıran İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, bu yıl da enerji güvenliği, yatırım ve küresel iş birlikleri açısından kritik mesajların verileceği önemli bir platform olacak.

ZİRVEYE BAŞKAN ERDOĞAN'IN KATILMASI BEKLENİYOR

İkinci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026), 22 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Zirvenin açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirmesi bekleniyor.

Turkuvaz Medya Grubu'nun sponsorluğunda düzenlenecek olan 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi (İNRES 2026) 22 Mayıs'ta gerçekleştirilecek

Açılış töreninde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katılımcılara hitap edecek.

BİRÇOK ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenecek zirve; enerji ve doğal kaynaklar alanında karar vericileri, yatırımcıları, kamu temsilcilerini ve uluslararası kuruluşları İstanbul'da buluşturacak. Zirveye Avrupa, Asya ve Afrika'dan çok sayıda ülkenin bakan ve bakan yardımcılarının katılması bekleniyor.

ANA GÜNDEM ENERJİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da katılacağı Bakanlar Oturumu'nda enerji güvenliği ana gündem maddesi olacak. Hürmüz krizi gibi küresel gelişmelerin yanı sıra petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller alanındaki son durum değerlendirilecek. Zirveye katılan bakanlar, küresel enerji piyasalarına ilişkin öngörülerini paylaşacak.

DEVLETLERİN ENERJİ POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ TARTIŞILACAK

Konuk bakan yardımcılarının katılacağı oturumda ise enerji ve yatırım politikalarında devletlerin üstlenmesi gereken roller masaya yatırılacak. Katılımcılar, enerji dönüşümü sürecinde kamu politikalarının önemini ve ülkeler arası iş birliği imkanlarını ele alacak.

FİNANS VE YATIRIM MASADA OLACAK

Kamu şirketlerinin yöneticileri, uluslararası enerji şirketlerinin CEO'ları ve finans kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geleceği oturumda enerji ve maden sektöründeki yatırım fırsatları, finansman modelleri ve küresel ekonomik gelişmeler değerlendirilecek.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, İNRES 2026'ya iştirak eden konuk bakanlar ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde, ülkeler arasındaki mevcut ve potansiyel iş birliği konularının masada olması planlanıyor. Zirve marjında bazı anlaşmalara da imza atılması bekleniyor.

Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel