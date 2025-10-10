PODCAST CANLI YAYIN
Fener'de Mesut heyecanı!

Sarı-Lacivertliler’de sportif direktörlük için Mesut Özil’in ismi gündeme geldi. Devin Özek’in olası ayrılığı durumunda Özil’in geniş futbolcu ağıyla önemli katkı sağlayabileceği düşünülüyor

Giriş Tarihi :10 Ekim 2025
Fenerbahçe'de sportif direktörlük koltuğu için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertli kulüpten sızan bilgilere göre, bir yöneticinin Başkan Sadettin Saran'a eski yıldız futbolcu Mesut Özil'in ismini önerdiği öğrenildi. Mevcut sportif direktör Devin Özek ile yolların ayrılması ihtimali doğrultusunda alternatif isimleri değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, Mesut Özil'i ciddi bir aday olarak ele alıyor. Özil'in göreve getirilmesi halinde kulübe uluslararası düzeyde önemli bir futbolcu ağı kazandırabileceği belirtiliyor. 36 yaşındaki eski futbolcu, 2021-2022 sezonları arasında Fenerbahçe formasını giymiş ve camiada büyük ses getirmişti. Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından iş dünyasına ve futbol dışı projelere yönelen Özil'in yeniden futbola, bu kez yönetici kimliğiyle dönme ihtimali heyecan yarattı. Fenerbahçe cephesinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

