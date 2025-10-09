PODCAST CANLI YAYIN
Ronaldo yine rekor kırdı! Tarihteki ilk milyarder futbolcu

Cristiano Ronaldo, 1.4 milyar dolarlık servetiyle tarihteki ilk milyarder futbolcu oldu; Al Nassr formasıyla bu sezon 6 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı.

09 Ekim 2025
Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo bu kez saha dışı bir konuyla gündeme geldi. Portekizli yıldız futbolcu, servetiyle tarihe geçti ve rekor kırdı. Spor tarihinin en çok kazanan isimlerinden Ronaldo, 1.4 milyar dolarlık servetiyle tarihteki ilk milyarder futbolcu olarak kayıtlara geçti. Cristiano Ronaldo, bu sezon Al Nassr forması ile toplam 6 resmi maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi

Ronaldo Al Nassr'dan yıllık 208 milyon euro ve hatrı sayılır bonuslar kazanıyor.


40 yaşındaki Ronaldo birkaç yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

