Milli arada F.Bahçe’de gündem teknik direktör! Sarı-Lacivertli yönetim ikiye bölündü!

Başkan Sadettin Saran ile yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco’nun geleceği konusunda büyük bir fikir ayrılığı yaşıyor. Yönetimin çoğunluğu yolların hemen ayrılmasından yana olurken, Saran’ın daha temkinli davranarak biraz daha İtalyan teknik adama şans vermek istediği belirtildi

Giriş Tarihi :08 Ekim 2025
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun geleceğiyle ilgili yönetim içinde ciddi fikir ayrılıkları yaşanıyor. Özellikle Samsunspor maçının ardından alınan sonuç ve takımın ortaya koyduğu performans, yönetim kurulunda tartışmaları beraberinde getirdi. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, yönetim kurulunun büyük bir bölümü Tedesco ile yolların bir an önce ayrılması gerektiği görüşünde birleşti. Bu isimlerin Başkan Sadettin Saran'a konuştuğu gelen bilgiler arasında.

SARAN TEMKİNLİ DAVRANIYOR
Yapılan zirvede "Hemen yolları ayırmalıyız. Bunun için en doğru zaman milli ara. Bu arayı iyi değerlendirmeliyiz, takımın geleceği açısından boşuna zaman kaybetmeyelim" şeklinde rapor sunulduğu öğrenildi. Ancak Başkan Saran'ın bu konuda daha temkinli olduğu ve İtalyan teknik adama bir süre daha şans tanımak istediği belirtiliyor. Saran'ın ayrıca, Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte planlanan projeye sadık kalma yönünde bir eğilim gösterdiği ifade ediliyor. Bu gelişmeler, yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından camiada ilk ciddi fikir ayrılığı olarak yorumlanıyor.

LİGDE 6 PUAN VERDİ
Tedesco Fenerbahçe'nin başında 5 Süper Lig karşılaşmasınaçıktı. İtalyan çalıştırıcı bu maçlarda 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Fener bu süreçte 6 puan bıraktı.

40
Fenerbahçe'de hem yaşanan puan kayıpları hem de oynanan kötü futbol nedeniyle eleştiri okları 40 yaşındaki hoca Domenico Tedesco'ya çevrildi.

