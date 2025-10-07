Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, canlarının çok yandığını söyledi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Hakemlerin kendilerini özellikle son 2 sezonda yaktığını söyleyen Doğan, "Geçen sezon hakem hataları olmasaydı sezonu en kötü ihtimalle 3. sırada bitirecektik.

MHK'de bir sıkıntı olduğu kesin. Daha önce söylediğim gibi Arda Kardeşler'in hakemliği bitmiştir. Art niyetliydi ve onunla ilgili konuşacak bir durum yok" dedi. Uğurcan Çakır'ın parasının tamamının gelmediğini ifade eden Doğan, "Paranın hepsi gelmedi. Gelen para kulübün sabit olan bonservis, maaş ve vergi ödemelerinde kullanılıyor.

Trabzonspor'un dertleri öyle kolay bitmez" diye konuştu. Rakipleriyle aralarındaki farkın çok açıldığını söyleyen Doğan, "Bizim 4-5 katımız bütçelerle hareket ediyorlar" dedi. Doğan devre arasında hocalarının talebi olduğu takdirde istediği oyuncuları takıma katacaklarını da ifade etti.

