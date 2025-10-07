Cimbom ligin ilk 8 haftasında gücünü ve kalitesini yine herkese gösterdi

Nefesleri kesen derbide, Davinson Sanchez'in kırmızı kartına rağmen Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yüzler gülüyor... Bu sezon gücünü ve kalitesini bir kez daha herkese gösteren sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirvede bulunuyor.

Müthiş bir istatistik En yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde olan Cimbom, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 6 puan, 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş'a da 9 puan fark atmayı başardı.

DEVLER LİGİ BÜYÜK HEDEF

Süper Lig'de 16 maçtır bileği bükülmeyen Galatasaray böylece 8 haftada 3 ezeli rakibinin 20 puan önünde yer aldı. Okan Buruk'un ekibi ayrıca Süper Lig'de son 61 haftanın 57'sini lider olarak tamamlayarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Fenerbahçe ise son olarak 3 Şubat 2024'te yani tam 20 ay önce ligin zirvesinde yer almıştı.

Son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 4. zaferine de emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar adeta dosta güven, rakiplere de korku salıyor... Devler Ligi'ndeki Liverpool zaferiyle Avrupa'da da adından söz ettiren Cimbom bu sezon 3 kulvarda büyük başarılar hedefliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un ekibini çok kritik ve zorlu sınavlar bekliyor.

