Cimbom ligin ilk 8 haftasında gücünü ve kalitesini yine herkese gösterdi

Derbide uzun süre 10 kişi oynamasına rağmenB eşiktaş’a yenilmeyen G.Saray 16 maçtır kaybetmiyor. Trabzon’un 5 puan önünde olan, 3 ezeli rakibine 20 puan fark atan Aslan, üst üste 4. şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor

Giriş Tarihi :07 Ekim 2025
Nefesleri kesen derbide, Davinson Sanchez'in kırmızı kartına rağmen Beşiktaş'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yüzler gülüyor... Bu sezon gücünü ve kalitesini bir kez daha herkese gösteren sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak zirvede bulunuyor.
Müthiş bir istatistik En yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde olan Cimbom, ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye 6 puan, 1 maç eksiği bulunan Beşiktaş'a da 9 puan fark atmayı başardı.

DEVLER LİGİ BÜYÜK HEDEF
Süper Lig'de 16 maçtır bileği bükülmeyen Galatasaray böylece 8 haftada 3 ezeli rakibinin 20 puan önünde yer aldı. Okan Buruk'un ekibi ayrıca Süper Lig'de son 61 haftanın 57'sini lider olarak tamamlayarak müthiş bir istatistiğe imza attı. Fenerbahçe ise son olarak 3 Şubat 2024'te yani tam 20 ay önce ligin zirvesinde yer almıştı.
Son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve 4. zaferine de emin adımlarla ilerleyen sarı-kırmızılılar adeta dosta güven, rakiplere de korku salıyor... Devler Ligi'ndeki Liverpool zaferiyle Avrupa'da da adından söz ettiren Cimbom bu sezon 3 kulvarda büyük başarılar hedefliyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Okan Buruk'un ekibini çok kritik ve zorlu sınavlar bekliyor.

