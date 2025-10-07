PODCAST CANLI YAYIN
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yöneticilere dert yandığı iddia edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ikinci döneminde 6 maçta görev aldı. Süper Lig’de 6 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi alan Sergen hoca, 1.67 puan ortalaması yakaladı. Tecrübeli hoca, ilk döneminde 1.84 puan ortalaması tutturmuştu.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ekim 2025
Süper Lig'de son olarak ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşan ve sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Yalçın'ın bu görüşmede takımın son durumu ile ilgili bilgiler verdiği iddia edildi. Sergen hocanın yönetime sunduğu raporda, "Bu kadronun verebileceği performans maksimum bu. Daha iyisi çıkmaz.
Devre arası takviyeler olmalı. Takımdan ayrılacak ve yeni gelecek isimler konusunda çok titiz davranmalıyız" ifadelerine yer verdi.

42 MİLYON EURO HARCADI
Sergen Yalçın'ın ayrıca, "Kalite problemimiz var. Bu çok net belli oluyor. Rakiplerimizin gerisindeyiz.
Evet iyi oyuncularımız var ama genele baktığımızda kadroda sıkıntılar olduğu çok net gözüküyor" diyerek yönetime dert yandı. Yönetim, bu sözler üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a devre arası için transfer sözü verdi. 1 maçı eksik Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor. Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yaz transfer sezonunda 42 milyon Euro'luk harcama yapmıştı.

