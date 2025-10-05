PODCAST CANLI YAYIN
Tedesco kazanan kadroyu bozmayacak!

Sarı-Lacivertliler Antalyaspor ve Nice maçlarında puan kaybetmeyen formda 11’iyle Samsunspor karşısında sahaya çıkıyor. Tedesco’nun 4-3-3 dizilişindeki dinamik kadrosu galibiyet için hazır

05 Ekim 2025
Fenerbahçe, Süper Lig'de bugün kritik Samsunspor maçına Antalyaspor ve Nice karşılaşmalarındaki 11 ile çıkacak. Teknik Direktör Domenico Tedesco, takımın formda olduğu düzeni bozmayarak, bu kadro ile puan kaybı yaşatmama geleneğini sürdürmeyi hedefliyor. Sarı- Lacivertliler sahada, 4-3-3 gibi görünse de oyuncuların farklı alanlarda görev aldığı dinamik bir dizilişle maça çıkıyor. Kalede Ederson güven veriyor. Savunma hattında ise sağdan sola Semedo, Skriniar, Jayden ve Brown görev alıyor. Orta sahada 3'lü sistemde İsmail ve Asensio'nun yanına Brezilyalı on numara Talisca dahil edildi. Hücum hattında ise sol kanatta Kerem, sağ kanatta Nene yer alırken, gol yükü En-Nesyri üzerinde bulunuyor. Bu üçlü, takımın gol yollarındaki etkili silahları olarak dikkat çekiyor.

İtalyan çalıştırıcı zorlu Samsun deplasmanı öncesi kadroda değişiklik yapmayacak.


Anderson Talisca 10 numara bölgesindeki yerinin yerine savunma ağırlıklı oynuyor

