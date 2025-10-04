Arda Turan’dan Sumud Filosu hakkında açıklama: Umut oluyor...

Shakhtar Donetsk'in hocası Arda Turan, Aberdeen'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı. Sözlerine, 'Buraya savaşın devam ettiği Ukrayna'dan geldik' diye başlayan Turan, "Savaşlar tüm dünyada sürüyor. İnsanlar ve çocuklar açlıktan ölüyor. Şu anda Sumud Filosu, Gazze'ye doğru ilerliyor. Umut sembolü olmaya çalışıyorlar. Biz ise kendi tarafımızda ne yapabileceğimizi bilmiyoruz. Tek başımıza savaşları durdurmayı hayal ediyoruz" dedi. Başarılı hoca, "Dünyadaki savaşları durdurma gücüne sahip liderleri, insanların ve çocukların ölümlerini durdurmak için gerçek adımlar atmaya ve inisiyatif almaya çağırmak istiyorum. Bu savaşlara son vermeliyiz. Modern dünyada bunun nasıl olabildiğini anlayamıyorum. Tüm kalbimle ve dualarımla Filistin'de ve Ukrayna'da savaşta yaşayan herkesin yanındayım" ifadelerini kullandı