Fenerbahçe Kerem'le Nice'i devirdi! Avrupa'da ilk galibiyetini elde etti...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 2. haftasında Nice karşısında Kerem’in 3. ve 25. dakikalarda attığı gollerle 2-0’lık üstünlük kurdu. 37’de Carlos’un penaltıdan attığı golle umutlanan Nice’e 2. yarıda geçit vermeyen Fener taraftarı önünde kirtik maçtan zaferle ayrıldı

03 Ekim 2025
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi"nin 2. haftasında Nice'i 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0. 13'te Nice etkili geldi. Carlos'un kafa vuruşu üstten auta gitti. 25'te fark 2'ye çıktı. İsmail'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem'in şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 2-0. Nice 37'de penaltı kazandı. Topun başına geçen Carlos farkı 1'e indirdi ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

EN NESYRİ ZORU BAŞARDI
68'de Moffi'nin ceza sahası duşundan çektiği şut kaleci Ederson'da kaldı. 73'te Nene'nin ortasında topla buluşan En Nesyri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 89'da kaleci ile karşı karşıya kalan En Nesyri net pozisyonda Diouf'u geçemedi. 90'da İrfan'ın şutu Diouf'ta kaldı ve maç 2-1 sona erdi.

TEDESCO KADROYU BOZMADI
UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında, evinde Fransız ekibi Nice'i konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de oynanan Antalyaspor maçı 11'ini bozmadı ve dün de aynı isimleri sahaya sürdü. İtalyan teknik adam 2, yarıda ise 5 hamle yaptı.

AVRUPA'DA 400. GOL
Avrupa arenasında 292. kez sahaya çıkan Fenerbahçe için dün özel bir an yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği 2. gol Sarı-Lacivertliler'in Avrupa kupalarında kaydettiği 400. gol oldu.

TAKIMIMLA GURUR DUYUYORUM
Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Milan Skriniar, "Takımın hakkını teslim etmek lazım, herkes çok iyi savaştı. Takımımla gurur duyuyorum. Bu şekilde devam etmeliyiz. Ancak birlik olursak büyük işler başarabiliriz" dedi.

EDSON ALVAREZ GERİ DÖNDÜ
Kanarya'da milli arada sakatlık yaşayan Edson Alvarez Nice maçıyla sahalara döndü. 64. dakikada İspanyol orta saha Asensio'nun yerine oyuna dahil olan Meksikalı ön libero taraftarı önünde ilk maçına çıktı. Alvarez'in hazır olmadığı gözlendi.

AVRUPA'DA İLKİ YAŞADI
Nice'i 2-1 mağlup eden Fenerbahce UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste üç katılımında evinde oynadığı ilk grup maçını kazandı. Sarı-Lacivertliler geçen sezon Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı ve 2022-23'te ise Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i 2-1'lik skorlarla geçmişti

