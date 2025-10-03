PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Arda Güler sezona fırtına gibi başladı

20 yaşındaki Arda Güler, değerine 15 milyon Euro daha ekleyerek Türk futbol tarihinde özel bir yere yerleşti. Milli yıldızımız bu sezonki yükselen performansı ile artık 60 milyon Euro’luk bir süper yetenek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :03 Ekim 2025
Arda Güler sezona fırtına gibi başladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, performansını katlarken piyasa değeri de formuna bağlı olarak yükselişe geçti. Son haftalarda yaptığı asistler ve attığı gollerle izleyenleri kendine hayran bırakan 20 yaşındaki yıldız piyasa değerini 15 milyon euro artırdı... Güler'in Alman veri sitesi Transfermarkt'taki piyasa değeri, kısa sürede 45 milyon euro'dan 60 milyon euro'ya yükseldi. Bu yükselişle birlikte Arda, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna geldi.

Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesi ile milli yıldızımız Arda Güler adeta uçuşa geçti. 20 yaşındaki futbolcu performansı ile piyasa değerini yükseltti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI ANLATIM | İsrail esir aldığı aktivistleri Aşdod Limanı’na getirdi! Son gemi Marinette gemisi ile bağlantı kesildi!
İsrail Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini esir aldı! Türkiye’den aktivistlerle ilgili açıklama: Gerekli tüm girişimler yapılmaktadır
Aynadaki Yabancı
Promosyonda Ekim fırsatı! Emekliye 30 bin TL müjdesi! Hangi banka ne kadar veriyor? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? İşte sorularınızın cevapları...
Son dakika! Putin’den Gazze mesajı! Şartını açıkladı: İki devletli çözüme hizmet edecekse destekleriz
Katil Netanyahu Sumud’a yönelik siyonist baskını övdü
Aziz İhsan Aktaş’ın mal varlıklarına el konuldu
Kim Milyoner Olmak İster?de heyecan dolu anlar: Yarışmacı doğru karar verdiğine sevindi! Hangisi banlamak kelimesinin sözlükteki anlamlarından biridir?
Kartal’ın sağlık ekibi büyük sınavla karşı karşıya! Çözüm tedavi değil de ameliyat mı? İşte korkutan Abraham gerçeği...
Barış Boyun çetesine yönelik soruşturmada yeni perde: Çete talimatlarını avukat taşıdı
Son dakika: İstanbul’da şiddetli deprem! | Merkez üssü Tekirdağ Marmaraereğlisi | Uzman isim açıkladı: Daha büyüğü olur mu? | Panik anı kamerada
Başkan Erdoğan’dan İsrail’in yasadışı Sumud baskınına sert tepki: Haydutluğu kınıyorum
Kadıköy’de Kerem şov! Fenerbahçe - Nice: 2-1 | MAÇ SONUCU
Güney Kıbrıs’ta kirli provokasyon: Rum askerlerinden Karpaz tehdidi
Fenerbahçe taraftarından Filistin’e destek Kudüs’e selam: Bu coğrafyanın yegane sahibi sensin
İsrail saldırılarına rağmen karasularını geçti! Mikeno gemisinde Gazze ablukasını kıran Türk Huzeyfe Küçükaytekin
TikTok’tan Oracle’a siyonistlerin gözü sosyal medyada! Influencerlara İsrail ödemesi
İşgalci İsrail Sumud Filosuna saldırdı! Türkiye’den peş peşe tepkiler: Çağdaş Naziler hesap verecek
Fatih Tekke ilk 11’ini belirledi! Kayserispor maçında forma o yıldızların
Turgay Ciner Türkiye’den kaç para kaçırdı? Türk bankalara 800 milyon dolarlık borç!