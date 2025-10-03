Arda Güler sezona fırtına gibi başladı

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, performansını katlarken piyasa değeri de formuna bağlı olarak yükselişe geçti. Son haftalarda yaptığı asistler ve attığı gollerle izleyenleri kendine hayran bırakan 20 yaşındaki yıldız piyasa değerini 15 milyon euro artırdı... Güler'in Alman veri sitesi Transfermarkt'taki piyasa değeri, kısa sürede 45 milyon euro'dan 60 milyon euro'ya yükseldi. Bu yükselişle birlikte Arda, Türk futbol tarihinin en değerli oyuncularından biri konumuna geldi.

Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesi ile milli yıldızımız Arda Güler adeta uçuşa geçti. 20 yaşındaki futbolcu performansı ile piyasa değerini yükseltti.