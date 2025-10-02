Fener’den EuroLeague’de farklı galibiyet

Fenerbahçe Beko, Euro- League'in ilk haftasında konuk ettiği Fransız takımı Paris Basket'i 96-77 yenmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ilk periyodunu 25-19, devreyi de 43-40 önde kapatmayı başardı. Karşılaşmanın 3. periyoduyla birlikte rakibi karşısında üstünlüğü tamamen ele geçiren Kanarya bu periyottan da 70-59 üstün ayrıldı. Son periyotta rakibin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı. Devon Howard Hall 22, Talen Horton-Tucker 18 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.