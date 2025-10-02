SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Fener'den EuroLeague'de farklı galibiyet

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in ilk haftasında konuk ettiği Fransız takımı Paris Basket'i 96-77 yenmeyi başardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Ekim 2025
Fener’den EuroLeague’de farklı galibiyet

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe Beko, Euro- League'in ilk haftasında konuk ettiği Fransız takımı Paris Basket'i 96-77 yenmeyi başardı. Sarı-Lacivertliler karşılaşmanın ilk periyodunu 25-19, devreyi de 43-40 önde kapatmayı başardı. Karşılaşmanın 3. periyoduyla birlikte rakibi karşısında üstünlüğü tamamen ele geçiren Kanarya bu periyottan da 70-59 üstün ayrıldı. Son periyotta rakibin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı. Devon Howard Hall 22, Talen Horton-Tucker 18 sayıyla takımın en skorer ismi oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Küresel Sumud Filosu Gazze yolunda! Alarm verildi: İsrail’in yasadışı fiziki müdahalesi başladı! 25 Türk aktivist alıkonuldu
Türkiye’den İsrail’in yasa dışı terör eylemine sert tepki! Sumud Filosu’na hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez
Casper
Katil İsrail’den korsanlık! Canlı yayında Sumud Filosu’ndaki yardım gönüllülerini böyle esir aldı
Can Holding soruşturmasında flaş! MASAK raporunda ortaya çıktı: 1 yılda 88 milyar lira kara para! Turgay Ciner Türkiye’den ne kadar para kaçırdı?
Emekliye refah payı müjdesi! Ocak ayında zam oranları eşitlenecek mi? İşte yapılan hesaplamalar...
Ocak zammı hakkında yeni ipucular... Zam yüzde 13’ü aşabilir! Memurlarsa ise bu miktar yüzde 20’ye yaklaşacak...
İnsanlık Ayakta: Soykırım şebekesinin Sumud Filosu’na hukuka aykırı kuşatması dünyayı ayağa kaldırdı! Onlarca ülkede binlerce kişi sokaklara çıktı...
Son dakika! Başkan Erdoğan’dan TBMM’deki resepsiyonda F-35 açıklaması: Trump’a para verdiğimizi hatırlattım
Gazze’ye yola çıkan Sumud Filosu’ndan Takvim’e özel açıklama! İsrail gemileri yaklaştı: Bu benden aldığınız son mesaj olabilir
Başkan Erdoğan’dan TBMM’nin 28. Yasama Dönemi 4. Yasama Yılı açılışında önemli açıklamalar
Can ve Ciner’e kara para soruşturması: Atilla Ciner ve Gökhan Şen tutuklandı
Başkan Erdoğan TBMM’de Bahçeli ve siyasi parti liderleriyle görüştü
TAKVİM Galatasaray’ın Liverpool zaferinin perde arkasını sıraladı! Sevgi akıl ve yürek birleşti... Cimbom İngilizler’i dize getirdi
Başkan Erdoğan’dan biriz beraberiz mesajı: DEM Parti’den İYİ Parti’ye tek tek gitti
CHP’den millet iradesine saygısızlık: Meclis sıraları boş kaldı
Takvim ÖZEL | Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan Afrika planını açıkladı! Cüzi ücretlerle gelecekler
CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki hafriyat operasyonundan da İmamoğlu çıktı! Eski Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin gözaltında
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan flaş Uğurcan Çakır açıklaması! Böyle bir talep beklemiyorduk
Domenico Tedesco’dan yıkım ekibi! Fenerbahçe’nin Nice maçı 11’i netleşti