Sarı-Lacivertliler’de Saran ve yönetimi düğmeye bastı! Rota hücum hattı... Fener 9 numara avında

Sadettin Saran'ın Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte transfer çalışmalarında da hız kazanan bir dönem başladı. Yeni yönetim, özellikle forvet hattında yaşanan sakatlık problemleri sonrası devre arasında takviyeye gitme kararı aldı. Başkan Saran'ın, Futbol Direktörü Devin Özek ile yaptığı kapsamlı toplantıda transfer stratejisi masaya yatırıldı. Görüşmelerde, Saran'ın Suudi Arabistan'da forma giyen futbolculara sıcak bakmadığını açıkça ifade ettiği öğrenildi.



TRANSFER LİSTESİ HAZIRLIĞI

Bu doğrultuda Özek'in, Suudi Arabistan dışındaki liglerden potansiyel forvet adaylarını içeren geniş bir liste hazırlayacağı belirtiliyor. Golcü arayışının temel sebeplerinin başında ise takımın iki önemli ismi Jhon Duran'ın sakatlığı ve En-Nesyri'nin formsuzluğu geliyor. Yeni teknik heyetin de onay vereceği bir golcünün kısa süre içerisinde belirlenmesi ve transfer sürecinin hızla başlatılması bekleniyor. Bu süreçte, fizik gücü yüksek, bitiriciliği net ve uyum süreci kısa olacak bir oyuncu profili öne çıkıyor. Taraftarlar, Fener'in devre arası transfer döneminde nasıl bir hamle yapacağını merakla bekliyor.

KAYIP GOLCÜ EN-NESYRİ

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, Faslı yıldız forvetin son haftalardaki performansındaki düşüş dikkat çekiyor. En-Nesyri son maçlarda beklentilerin altında kaldı. 28 yaşındaki futbolcunun yeniden gol yollarında form yakalaması takım adına önem taşıyor.



DURAN EVDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Jhon Duran'ın, yaşadığı ev sahibiyle bir sıkıntı sonucu evden çıkartıldığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, Duran'ın bu durumunun arkasında eski yönetimden biri ile ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık yer alıyor. Konuyla ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, Duran'ın yaşadığı bu sorun futbol camiasında da gündem oldu.



DURUMU TAKİPTE!

Sakatlanan Duran, geçmiş dönemdeki başarıları ve kararlılığıyla adından söz ettiren genç yetenek olarak dikkat çekiyor. Yeni yönetimin onu takıma kazandırmak istediği belirtildi.



