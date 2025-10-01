PODCAST CANLI YAYIN
Devin Özek ile yola devam!

Nice ve Samsunspor maçlarının sonuçları “şimdilik devam kararı” alınan Devin Özek’in kaderini belirleyecek

Giriş Tarihi :01 Ekim 2025
Futbol Direktörü Devin Özek'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yönetim şimdilik Özek ile yola devam etme kararı aldı. Son olarak Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından, Başkan Sadettin Saran ve yönetimin yaptığı toplantıda bu konuda fikir birliğine varıldı. Ancak bu kararın "şimdilik" olduğu vurgulanıyor. Sarı-Lacivertliler'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nice maçı ile Süper Lig'deki Samsunspor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar, Özek'in geleceğini doğrudan etkileyecek

TAKIMA FLAŞ İSİMLER ALDI
Yaz transfer döneminde Özek, Mourinho'nun isteği ile birçok transfer yaptı

