Devin Özek ile yola devam!

Futbol Direktörü Devin Özek'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, yönetim şimdilik Özek ile yola devam etme kararı aldı. Son olarak Antalyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından, Başkan Sadettin Saran ve yönetimin yaptığı toplantıda bu konuda fikir birliğine varıldı. Ancak bu kararın "şimdilik" olduğu vurgulanıyor. Sarı-Lacivertliler'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Nice maçı ile Süper Lig'deki Samsunspor karşılaşmalarında alınacak sonuçlar, Özek'in geleceğini doğrudan etkileyecek

TAKIMA FLAŞ İSİMLER ALDI

Yaz transfer döneminde Özek, Mourinho'nun isteği ile birçok transfer yaptı