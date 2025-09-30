Okan Buruk'tan güven veren açıklama: "Galatasaray gibi oynayacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk zorlu Liverpool maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Buruk, "Liverpool çok iyi, formda bir takım. Son maçını kaybetse de iyi oynamasa da çok fazla pozisyon verse de çok iyi bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne ve kendi ligine iyi başladı. Sahamızda oynayacağımız maçlar, bu sahnede göstermemiz gereken maçlardan biri. Konsantrasyonumuzun daha yüksek olması gerekiyor. Galatasaray gibi oynayacağımız bir maç olacak. Sahamızda bu türlü maçlarıda şiddetli baskılar yapmamız, rakibimizi bu anlamda baskı altına almamız gerekiyor. Taraftarımızla birlikte yarın (bugün) da bunu başaracağımızı biliyoruz" dedi. Tecrübeli hoca, "Bütün oyuncularımdan çok memnunum. Ligde 7'de 7 ile gidiyoruz. İyi oynamadığımız maçlar oldu. Takım olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Burada birinci sorumluluk benim. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu