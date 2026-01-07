Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Malezya ile 10 milyar dolar hedefi açıklamıştık. Ortak çabalarımızla ticaretimizi bu hedefe taşıyacağımıza inanıyorum." dedi. İki ülke arasında 7 anlaşma imzalanırken Malezya Başbakanı Enver İbrahim ortak basın toplantısında Başkan Erdoğan'a övgüler yağdırdı. Malezya Başbakanı, "Erdoğan İslam dünyasının lideri." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı.
Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak etti, ortak basın toplantısı düzenledi.
Geçen yıl şubat ayında Kuala Lumpur'u ziyaretinde ülkeler arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdıklarını anımsatan Erdoğan, bugün konseyin ilk toplantısını icra ettiklerini belirtti. Erdoğan, gücünü kadim tarihten alan Türkiye-Malezya dostluğunu bu mekanizmayla daha da perçinleyeceklerine inandığını söyledi.
İlişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek belgelere az önce imza attıklarını dile getiren Erdoğan, Malezya'nın ASEAN Bölgesindeki Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda olduğunu söyledi.
Türkiye-Malezya arasında serbest ticaret anlaşmasının da mevcut olduğunu anımsatan Erdoğan, Kuala Lumpur ziyaretinde de ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıkladıklarını, ortak çabalarla ticareti dengeleyip sürdürülebilir şekilde bu hedefe taşıyabileceklerine samimiyetle inandığını kaydetti.
Erdoğan, "Keza ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerine de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Sayın Başbakan'ın bugün ve yarın Türk iş çevreleriyle toplantılarının ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.
"HALKLARIMIZ ARASINDAKİ DİYALOĞU GÜÇLENDİRECEK ADIMLARI DEVAM ETTİRME KARARI ALDIK"
Bugünkü görüşmelerde savunma sanayi konularını da ele aldıklarını belirten Erdoğan, bu alanlarda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdiklerini, birçoğunun da devam ettiğini ifade etti.
Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde kazan-kazan ilkesinden hareketle bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca Türkiye-Malezya dostluk ve kardeşliğinin temelini teşkil eden beşeri boyutu da görüşmelerimizde istişare ettik. Halklarımız arasındaki diyaloğu güçlendirecek adımları, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmalarımızı devam ettirme kararı aldık." diye konuştu.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de gündemlerinin üst sıralarında olduğuna işaret eden Erdoğan, bugün bir kez daha uluslararası meselelerde benzer görüşlerde olduklarını memnuniyetle gördüğünü dile getirdi. Erdoğan, bilhassa Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceklerini söyledi.
Erdoğan, "2019 yılında ilan ettiğimiz 'Yeniden Asya' girişimimiz çerçevesinde bölge ülkeleri ve ASEAN'la işbirliğimize ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Malezya'da 2025 yılında ASEAN dönem başkanı olarak yoğun bir süreç geçirdi. Kendilerini başarılı şekilde tamamladıkları bu dönem başkanlığı için tebrik ediyorum. Ayrıca Enver kardeşimin Tayland ile Kamboçya arasındaki gerginliğin azaltılmasında büyük katkıları oldu." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'e ve heyetine Türkiye'yi ziyaretleri için teşekkür etti, konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.
Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver'in konuşmasının ardından tekrar söz alarak, misafirlerine ikramda bulunacaklarını söyledi.
"Yarın İstanbul programları devam edecek." diyen Erdoğan, "7 belgeyi imzaladık. Yaptığımız görüşmelerle de hamdolsun bu stratejik belgenin ilk adımını atmış oluyoruz. Böylece, Türkiye ile Malezya arasında 1. Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği adımını atmış olduk. Hayırlı, mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN İSLAM DÜNYASININ LİDERİ"
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:
Erdoğan islam dünyasının lideri. Vicdanın sesi ve çok cesur bir lider.
Ortak basın toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı tevcih etti.
İŞTE İMZALANAN ANLAŞMALAR
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.
Törende, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Kurulması hakkındaki ortak bildiriyi imzaladı.
"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Malezya Yükseköğretim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği I. Ortak Komite Toplantısı Tutanağı" Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile Malezya adına Malezya Yüksek Öğretim Bakanı Dr. Zambry Abd Kadir tarafından imza altına alındı.
"Türkiye Cumhuriyeti Yatırım ve Finans Ofisi ile Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Arasında Mutabakat Zaptı"na Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile Malezya adına Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu Yürütme Kurulu Başkanı Ybhg. Datuk Sikh Shamsul İbrahim Sikh Abdul Majid imza attı.
"Türkiye İhracat Kredi Bankası ile Malezya İthalat-ihracat Bankası Arasında Mutabakat Zaptı"nı Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik ile Malezya adına Malezya İthalat-İhracat Bankası Başkanı Datuk Nurbayu Kasim Chang imzaladı.
"Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ve Malezya Uluslararası Stratejik ve Araştırmalar Merkezi Arasında Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş ile Malezya adına Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mohd Faiz Abdullah tarafından imza altına alındı.
"Desan Tersaneleri ve Malezya İçişleri Bakanlığı Arasında Bir Adet Çokamaçlı Görev Gemisi Alımına İlişkin Kabul Mektubu"nu DESAN Tersaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu ile Malezya adına Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Amran Mohamed Zin imzaladı.
"Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) İle Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu (MCMC) Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ile Malezya adına Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din imza attı.
RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da!
Enver'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
21 PARE TOP ATIŞI VE MİLLİ MARŞLAR
Başkan Erdoğan, Enver'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Enver'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları çalındı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Enver, merdivenlerde Türkiye ve Malezya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.
ERDOĞAN VE ENVER, ANLAŞMALARIN İMZA TÖRENİ'NE İŞTİRAK EDECEK
Başkan Erdoğan ve Enver, Türkiye-Malezya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na ve Anlaşmaların İmza Töreni'ne iştirak edecek, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Toplantının ardından Erdoğan ve Enver, Nişan Tevcihi ve Resmi Yemek Programı'na katılacak.
Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.
HANGİ KONULAR MASADA?
Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular istişare edilecektir. Gazze'deki son durum kapsamlıca masaya yatırılacak.
Gazze'de oluşturulması planlanan barış gücünün de konuşulması bekleniyor.
TÜRKİYE 'GAZZE GÜCÜ'NDE YER ALMAYA HAZIR
Erdoğan, geride bıraktığımız gün ABD basınına verdiği demeçte "Gazze'de konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nün başarı şansı, sahada meşruiyeti olan aktörlerin içinde yer almasına bağlıdır" demişti.
Türkiye'nin Gazze Gücü'nde yer almaya hazır olduğunu vurgulayan Başkan Erdoğan, "Türkiye dahil Şarm el Şeyh Deklarasyonu'na taraf olan ülkelerin bu süreçteki en meşru aktörler olduğunun bilinmesi gerekir. Takdir edersiniz ki Türkiye'nin olmadığı bir mekanizmanın, Filistin halkının güvenini kazanması bu anlamda zordur" açıklamasında bulunmuştu.
Malezya da daha önce Gazze'ye barış gücü göndermeye hazır olduğunu ilan etmişti.
GAZZE, SUDAN, YEMEN... PEŞ PEŞE DİPLOMATİK TEMASLAR
Başkan Erdoğan son günlerde özellikle Gazze, Sudan ve Yemen konu başlıklarında diplomatik temaslar yürütüyor.
Erdoğan, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin Somali ve Yemen'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Erdoğan, her iki ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasının bölgesel istikrar için önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin Yemen'de tarafların bir araya getirilmesine ilişkin gayretlere katkı sunmaya hazır olduğunu aktardı. Erdoğan, Gazze'de insani durumun kış mevsimiyle birlikte ağırlaştığını, Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması ve Gazze'nin yeniden imarı için çalışmayı sürdürdüğünü kaydetti.
Erdoğan, Selman'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed al Nahyan ile görüştü. Türkiye'nin Yemen ile Somali'nin toprak bütünlüğü, birlik ve beraberliğini desteklediğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, Gazze'deki insani dramın sonlandırılması için çalıştıklarını, Gazze'nin yeniden imarı için bir an önce adım atılması gerektiğini belirtti.