Atlantik karıştı! Rusya savaş gemisi gönderdi ABD avcı uçağı sevk etti
ABD’nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından Atlantik'te kriz patlak verdi. Rusya ABD'nin yaptırım uyguladığı petrol tankerini korumak için bölgeye savaş gemisi gönderdi. ABD ise denizaltı avcı uçakları sevk etti.
ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi Washington-Moskova hattında da tansiyonu yükseltti.
RUSYA SAVAŞ GEMİSİ ABD AVCI UÇAĞI GÖNDERDİ
Rusya ABD'nin el koymak üzere tehdit ettiği petrol tankerini korumak için bölgeye savaş gemileri sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Atlantik'te petrol tankerine eşlik eden Rus gemileriyle karşı karşıya gelmek üzere denizaltı avcı uçaklarını görevlendirdi.
ATLANTİK'TE MARINERA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliği'nin uluslararası sularda hukuka uygun şekilde seyreden "Marinera" adlı petrol tankerine yönelik tutumunu yakından izlediklerini duyurdu.
ABD VE İNGİLİZ GÜÇLERİ TAKİP EDİYOR
Açıklamada, Rus bayrağı taşıyan geminin ABD kıyılarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen bir ABD Sahil Güvenlik unsuru tarafından takip edildiği belirtildi. Moskova yönetimi, Washington'un gemiye gösterdiği olağan dışı ilgi nedeniyle yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini ifade etti.
ABD'li bir yetkilinin Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, Rusya, Atlantik Okyanusu'nu geçerek kaçmaya çalışan şüpheli tankeri korumak için bir denizaltı ve diğer deniz araçlarını gönderdi .
Rusya'nın içinde kayda değer hiçbir şey bulunmadığını iddia ettiği gemi, ABD ve İngiliz güçleri tarafından yakından izleniyor.