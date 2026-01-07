PODCAST CANLI YAYIN

Atlantik karıştı! Rusya savaş gemisi gönderdi ABD avcı uçağı sevk etti

ABD’nin Venezuela'ya müdahalesinin ardından Atlantik'te kriz patlak verdi. Rusya ABD'nin yaptırım uyguladığı petrol tankerini korumak için bölgeye savaş gemisi gönderdi. ABD ise denizaltı avcı uçakları sevk etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Atlantik karıştı! Rusya savaş gemisi gönderdi ABD avcı uçağı sevk etti

ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi Washington-Moskova hattında da tansiyonu yükseltti.

ABD'ye ait bir geminin, İngiltere kıyıları açıklarında Rus gemisini takip ettiği görüldü, Sosyal medya

RUSYA SAVAŞ GEMİSİ ABD AVCI UÇAĞI GÖNDERDİ

Rusya ABD'nin el koymak üzere tehdit ettiği petrol tankerini korumak için bölgeye savaş gemileri sevk etti. ABD Başkanı Donald Trump ise Atlantik'te petrol tankerine eşlik eden Rus gemileriyle karşı karşıya gelmek üzere denizaltı avcı uçaklarını görevlendirdi.

ABD Rus tankerini takip ediyor, Fotoğraf Russia Today'den alınmıştır

ATLANTİK'TE MARINERA KRİZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliği'nin uluslararası sularda hukuka uygun şekilde seyreden "Marinera" adlı petrol tankerine yönelik tutumunu yakından izlediklerini duyurdu.

Geçtiğimiz ay, ABD Deniz Piyadeleri, özel kuvvetler ve Sahil Güvenlik, yaptırım uygulanan bir başka tankere baskın düzenlemişti, Sosyal medya

ABD VE İNGİLİZ GÜÇLERİ TAKİP EDİYOR

Açıklamada, Rus bayrağı taşıyan geminin ABD kıyılarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen bir ABD Sahil Güvenlik unsuru tarafından takip edildiği belirtildi. Moskova yönetimi, Washington'un gemiye gösterdiği olağan dışı ilgi nedeniyle yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini ifade etti.

ABD Rus tankerini takip ediyor, Fotoğraf Russia Today'den alınmıştır

ABD'li bir yetkilinin Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, Rusya, Atlantik Okyanusu'nu geçerek kaçmaya çalışan şüpheli tankeri korumak için bir denizaltı ve diğer deniz araçlarını gönderdi .

Rusya'nın içinde kayda değer hiçbir şey bulunmadığını iddia ettiği gemi, ABD ve İngiliz güçleri tarafından yakından izleniyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler