Atlantik karıştı! Rusya savaş gemisi gönderdi ABD avcı uçağı sevk etti

Açıklamada, Rus bayrağı taşıyan geminin ABD kıyılarından yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıkta bulunmasına rağmen bir ABD Sahil Güvenlik unsuru tarafından takip edildiği belirtildi. Moskova yönetimi, Washington'un gemiye gösterdiği olağan dışı ilgi nedeniyle yaşanan gelişmeleri kaygıyla izlediklerini ifade etti.

Geçtiğimiz ay, ABD Deniz Piyadeleri, özel kuvvetler ve Sahil Güvenlik, yaptırım uygulanan bir başka tankere baskın düzenlemişti,

ABD Rus tankerini takip ediyor, Fotoğraf Russia Today'den alınmıştır

ABD'li bir yetkilinin Wall Street Journal'a verdiği bilgiye göre, Rusya, Atlantik Okyanusu'nu geçerek kaçmaya çalışan şüpheli tankeri korumak için bir denizaltı ve diğer deniz araçlarını gönderdi .

Rusya'nın içinde kayda değer hiçbir şey bulunmadığını iddia ettiği gemi, ABD ve İngiliz güçleri tarafından yakından izleniyor.