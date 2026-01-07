CANLI | Terör örgütü SDG'ye operasyon! Halep’te aileler camilere ve barınma merkezlerine sığındı
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG Halep'te sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye Sağlık Bakanlığı, SDG'nin Halep’teki yerleşim bölgelerini dün itibarıyla hedef alması sonucu sivil ölü sayısının 6'ya yükseldiğini bildirdi. Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü SDG’ye ait mevzileri meşru hedef ilan etti. Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi, sivillerin güvenliği için tahliye koridorları açıldı ve tahliye işlemleri başlatıldı. Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.
Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG 10 Mart 2024'te imzalanan mutabakatı hiçe sayarak Halep'e saldırıları sürdürüyor.
SDG HEDEFLERİ MEŞRU HEDEF
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü SDG'ye ait mevzileri meşru hedef ilan etti.
CANLI ANLATIM
KÜRTLERDEN TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'YE ÇAĞRI
Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası, Halep’te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan gelişmeler üzerine, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulundu.
Suriyeli Bağımsız Kürt Rabıtası tarafından yapılan yazılı açıklamada, devrik Esed rejiminin yıkılmasının ve Suriye’nin özgürlüğüne kavuşmasının, Suriye halkının uzun yıllara yayılan fedakarlıkları sayesinde mümkün olduğu vurgulandı.
Buna rağmen bazı bölgelerin halen yeni kurulan Suriye devletinin kontrolü dışında kaldığı belirtilen açıklamada, bu durumdan PKK/YPG'nin ve onun farklı isimler altında faaliyet gösteren uzantılarının sorumlu olduğu ifade edildi.
Söz konusu yapıların Suriyeli Kürtlerin ve Cezire bölgesi halkının davasını istismar ettiğine dikkat çekilen açıklamada, 10 Mart 2025’te imzalanan ve tüm askeri, güvenlik ve idari güçlerin Suriye devlet kurumlarına entegre edilmesini, silahın yalnızca devletin elinde bulunmasını öngören anlaşmanın, PKK/YPG tarafından uygulanmadığı kaydedildi.
Açıklamada, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye sivilleri hedef almama çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, PKK/YPG’nin anlaşmanın Suriye’de güvenlik ve istikrarın desteklenmesini öngören maddesini ihlal ettiği, Süveyda’daki bazı silahlı gruplara ve sahil bölgesindeki devrik rejim unsurlarına destek verdiği belirtildi.
Son olarak Halep’te Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerindeki sivillerin rehin alınarak siyasi baskı unsuru olarak kullanıldığına işaret edilen açıklamada, "Suriyeli Kürt Bağımsızlar Birliği, SDG meselesinin Kürt davasıyla ilgisi olmadığını, bunun tamamen güvenlik ve askeri bir sorun olduğunu, sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasının uluslararası hukuka göre suç teşkil ettiğine vurgu yapıyor." denildi.
Açıklamada ayrıca Suriye hükümeti ve Suriye ordusuna da çağrı yapılarak, Halep’te yaşayan sivillerin can güvenliğinin ve onurunun korunması, devam eden askeri faaliyetler nedeniyle vatandaşların zarar görmemesi için gerekli tedbirlerin alınması istendi
SDG SİVİLLERİ HEDEF ALIYOR
PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan SDG milisleri tarafından sistematik bir şekilde başlatılan saldırılar zincirinin bir sonucu olarak, Suriye’nin ikinci büyük şehri Halep’te, 6 Ocak’ta gerilim tırmandı. Suriye hükümetinin SDG/PKK ile diyalog ve uzlaşı kapısını açık tutulmakla birlikte, provokasyonlara ve saldırılara karşı gereken her türlü yanıt vermeye devam edeceği kaydediliyor.
SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR
SDG unsurları, kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden, Suriye Ordusu mevzilerinin yanı sıra, Suriye Hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim alanlarını, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alan yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Bu saldırılar özellikle; şehir merkezindeki konutları, hastane ve sağlık merkezlerini, okul ve diğer eğitim kurumlarını, Tarım Müdürlüğü gibi kamu binalarını etkiledi. Bu terör saldırıları sonucunda; 3 asker şehit oldu, çok sayıda asker yaralandı. 2’si kadın en az 3 sivil hayatını kaybetti, çocuklar dahil çok sayıda sivil yaralandı. Tarım Müdürlüğü’nde çalışan 9 kamu görevlisi de yaralandı.
AYRILIKÇI EMELLERİ İÇİN PLANLI PROVOKASYON
Suriye Ordusu, yalnızca meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hassas bir şekilde hedef alarak karşılık verdi. Suriye Ordu Birimleri, sivillerin zarar görmemesi için azami özen gösterdi. Bu provokasyonların, Suriye’nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü doğrudan tehdit ettiği ve SDG/PKK terör örgütünün ayrılıkçı emellerini gerçekleştirmeye yönelik planlı bir girişim olduğu değerlendiriliyor.
REJİM KALINTILARINI DESTEKLEDİLER
Suriye hükümeti, gerek Halep özelinde gerekse Suriye genelinde SDG ile uzlaşılmış bir çözüme varılması amacıyla bugüne kadar pek çok girişimde bulunmuş, iyi niyetle yoğun çaba sarf etti. Bu kapsamda, en son 4 Ocak 2026 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda da entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları müzakere edildi; ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle somut bir çözüme ulaşılamadı. Örgüt, rejim kalıntılarını desteklemeye devam etti, Suriye devleti ve halkı aleyhine faaliyet gösterdi.Son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini ihlal eden bu saldırılar, örgütün barış ve entegrasyon süreçlerine bağlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Bu yaşananlar sonucunda; Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi, sivillerin güvenliği için tahliye koridorları açıldı ve tahliye işlemleri başlatıldı. Şehirdeki okullar, kamu kurumları ve bazı ulaşım hatları güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.
PROVOKASYONLARA YANIT VERİLMEYE DEVAM EDİLECEK
Suriye hükümetinin, etnik ve mezhepsel köken ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya kararlı olduğu ve terör örgütlerinin bu tür saldırıları karşısında ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını sonuna kadar kullanacağı belirtiliyor. Suriyeli Kürtlerin de Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğu, sivil halkın güvenliğinin sağlanması Suriye Ordusu ve güvenlik güçlerinin temel önceliği olduğu anlayışıyla hareket edilecek.
Suriye hükümeti, SDG/PKK ile diyalog ve uzlaşı kapısını açık tutulmakla birlikte, provokasyonlara ve saldırılara karşı gereken her türlü yanıt vermeye devam edecek.Suriye hükümeti, uluslararası toplumun, SDG/PKK terör örgütüne verdiği desteği gözden geçirmesini ve Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor.
HALEP'TE HALK CAMİ VE BARINMA MERKEZLERİNE SIĞINDI
Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında Halep’te yaşanan şiddetli çatışmaların ardından, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden çıkan binlerce aile, kent genelinde camilere ve oluşturulan geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.
Çatışmalardan etkilenen, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan aileler için kısa sürede çok sayıda merkez hazırlandı.
Şeyh Maksud Mahallesi’nden ailesiyle birlikte bölgeden ayrılmak zorunda kalan Meryem el-Başa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bombardıman nedeniyle evlerini terk ettiklerini söyledi.
Evlerinin üzerine mermilerin düştüğünü belirten el-Başa, "Üç çocuğum var, hepsi çok korktu. Sürekli top mermileri düşüyordu, geceleri çıkmamıza izin verilmedi. Bu sabah güvenli bir çıkış olduğu söylendi ve buraya geldik." dedi.
Barınma merkezindeki koşulların iyi olduğunu ifade eden Başa, "Sabah kahvaltı verdiler, yatak ve battaniye sağladılar. Şükürler olsun eksiğimiz yok. Yaralı yok ama elbette evimiz daha rahat. İnşallah en kısa zamanda evlerimize döneriz." diye konuştu.
Eşrefiye Mahallesi’nden gelen Hüda Meraşni ise bombardıman ve saldırılar nedeniyle hayatın tamamen zorlaştığını dile getirdi.
Meraşni, "Gıda, gaz ve mazot temin edilemez hale geldi. Hava çok soğuk, küçük çocuklarımız var. Bombardıman dünden beri sürüyor, kimse uyuyamadı. Bu üçüncü kez evimizi terk etmek zorunda kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Şu anda üniversite yerleşkesinde barındıklarını söyleyen Meraşni, koşulların mevcut duruma göre iyi olduğunu belirterek, yardım edenlere teşekkür etti.
BM'DEN "10 MART ANLAŞMASINA UYUN" ÇAĞRISI
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin saldırıları ile başlayan çatışmalarla ilgili haberlerden derin endişe duyduğunu belirterek, tüm taraflara 10 Mart anlaşmasını uygulamak için müzakere çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında konuştu.
Halep’te SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu Suriye ordusuyla çıkan çatışmalara ilişkin Dujarric, "Genel Sekreter'in, Halep'teki çatışmaların ardından sivillerin ölümü ve yaralanmasıyla ilgili haberlerden endişe duyduğunu size bildirebilirim. Tüm tarafları hem askeri hem de siyasi alanlarda esneklik ve iyi niyet göstermeye ve 10 Mart anlaşmasını tam olarak uygulamak için müzakerelere derhal yeniden başlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.
Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk uyarınca sivilleri ve sivil altyapıyı koruma yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatan Dujarric, tüm aktörlere derhal gerilimi azaltma ve azami itidal gösterme çağrısında bulundu.
HALEP'TEKİ SON ÇATIŞMALAR
Halep kent merkezinde 6 Ocak'ta başlayan PKK/YPG saldırılarında 1 asker ve 5 sivil ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Suriye ordusu da PKK/YPG ile temas hatlarına onlarca tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile takviye asker sevk etmişti.
Çatışmalar nedeniyle kent merkezinde resmi kurumlardaki çalışmalar durdurulmuş, okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verilmişti.
Halep Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG aynı gün akşam saatlerinde Süryan Mahallesinde bir okul ve hastaneye saldırı düzenlemişti.
ŞAM'DAN AÇIKLAMA
Suriye hükümeti, SDG‘nin Halep‘teki, özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki duruma ilişkin açıklamasında belirtilenlerin temel yanlışlıklar içerdiğini ve sahadaki gerçekliği yansıtmadığını, ayrıca 1 Nisan 2025 tarihli anlaşmayı ihlal ettiğini belirtti ve bir uyarı yayımladı:
‘’Suriye hükümeti, SDG’nin Halep’te, özellikle Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki durumla ilgili açıklamasının, önemli yanlış bilgiler içerdiğini, sahadaki gerçekleri yansıtmadığını ve 1 Nisan 2025 anlaşmasına aykırı olduğunu vurguladı.
SDG’nin Halep’te askeri varlıklarının bulunmadığını doğrulaması, açıklamasında belirtildiği gibi, onun şehrin güvenlik ve askeri işlerine tamamen karışmadığını kabul ettiği anlamına gelir. Bu durum, şehrin güvenliğini sağlama ve halkı koruma sorumluluğunun, anayasa ve yürürlükteki yasalara göre tamamen Suriye devleti ve meşru kurumlarına ait olduğunu teyit eder.
Suriye devleti, tüm vatandaşların, özellikle Kürt vatandaşlar da dahil, korunmasının ulusal ve yasal bir sorumluluk olduğunu, bunun hiçbir şekilde pazarlık veya yetki devriyle sınırlanamayacağını vurguluyor. Bu sorumluluk, etnik köken veya aidiyet gözetilmeksizin uygulanmakta olup, güvenlik tedbirlerini belirli bir grubu hedef almak gibi göstermeye yönelik her türlü girişim kesinlikle reddedilmektedir.
Yetkili makamlar, gergin bölgelerden tahliye edilenlerin tamamen siviller olduğunu ve tamamının Kürt vatandaşlar olduğunu, bu kişilerin tırmanan gerilim nedeniyle bölgelerini terk ederek devlet ve resmi kurumların kontrolündeki alanlara sığındıklarını vurgulamaktadır. Bu durum, Kürt vatandaşlarının Suriye devletine ve sağladığı koruma ile güvenliğe duyduğu güvenin açık bir göstergesidir ve kendilerine yönelik herhangi bir tehdit veya hedefleme iddialarını çürütmektedir.
Suriye devleti, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri çevresinde alınan önlemlerin tamamen güvenliği sağlamak, yerleşim bölgelerinde herhangi bir silahlı faaliyeti önlemek ve bu alanların Halep üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla uygulandığını açıklıyor. Ayrıca, sivillerin korunması, güvenliklerinin sağlanması ve mülkiyetlerine zarar verilmemesi konusunda tam taahhütte bulunulduğu vurgulanıyor.
Suriye devleti, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri içindeki silahlı grupların derhal çıkarılmasını yeniden talep ediyor ve sivillerin hiçbir siyasi veya medya çekişmesinin dışında tutulmasını çağrısıyla vurguluyor. Tahrik edici ve gerginliği artırıcı söylemleri kesinlikle reddeden devlet, Halep’teki durumların değerlendirilmesinde esas alınacak yaklaşımın devletin egemenliği ve toprak bütünlüğü ilkesi çerçevesinde olması gerektiğini ve tüm vatandaşların güvenliği ile onurunun sağlanmasının öncelik olduğunu belirtiyor.’’
SİVİLLER AFRİN'E TAHLİYE EDİLİYOR
Şeyh Maksud’un sakinleri Afrin başta olmak üzere güvenli bölgelere doğru hareket ediyor.
UÇAK SEFERLERİ ASKIDA
Suriye Sivil Havacılık Kurumu: Halep Uluslararası Havaalanına giden ve ondan gelen uçak seferlerinin askıya alınması yarın perşembe günü saat 23:00'a kadar uzatıldı.
SDG YOLLARA MAYIN DÖŞEDİ
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Müdürlüğü, Suriye Arap Ordusu’na bağlı keşif birliklerinin, SDG örgütünün Halep’te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki ana ve tali yolları mayınladığını, ayrıca sokaklarda çeşitli kamuya ve özel mülkiyete ait çok sayıda nesneyi tuzakladığını tespit ettiğini bildirdi.
SDG'YE OPERASYON
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ordunun, Halep’te terör örgütü SDG'nin saldırılarına karşı sınırlı bir askeri operasyon başlatacağını duyurdu..