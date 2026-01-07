Dijital platformlar milli güvenlik sorunu! Denetim olmadığı halde reklamdan en büyük payı onlar alıyor

Türkiye reklam harcamaları değişimi (Ekran görüntüsü)

TÜRKİYE'DEN 2024 YILINDA YABANCI MECRALARA 158 MİLYAR LİRA



Toplumun gizli düşmanı haline gelen yabancı dijital mecralar, algoritmaları kendi beliriyor, milyonlarca video ve fotoğraflarla ulusal medya açısından da risk barındırıyor. 2024 yılında Türkiye'den reklam aracılığıyla yabancı medya platformlarına 158 milyar lira aktarıldığı biliniyor. Haliyle bu durum yerel ve bağımsız medyanın ayakta durmasını zorlaştırıyor.

10 YILDA DEĞİŞEN REKLAM HARCAMALARI

Türkiye'de yatırım ve istihdam sağlamadıkları için bir gider kalemleri de bulunmayan yabancı dijital mecralar yüzde 30'lara çıkarak haksız rekabete sebep oluyor. Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetlerde de başrolde yer alıyorlar. 2014 yılında reklam harcamalarının neredeyse tamamını yerel medya alırken, tablo 2019'dan sonra ciddi bir şekilde değişiyor. Yerel medya 2019'da geliri yarı yarıya kaybederken 2024'te tablo çok daha vahim bir hal alıyor. 2024 yılında yerel medya reklam harcamalarının yüzde 26 olarak gerçekleştiği biliniyor.

Dijital mecraların yükselişi ise yüzde 20 payla 2014 yılında başlıyor. Yerel medyanın azalan payı dijital platformlara gidiyor ve yabancı dijital platformlar 2019'da reklam pastasından yüzde 48 pay alırken bu rakam 2024'te yüzde 74'e kadar çıkıyor.